Selena Gomez y The Weeknd: besos, caricias y abrazos en plena calle

¡Sorpresaza en el mundo del pop! Selena Gomez y Abel Tesfaye, conocido artísticamente como The Weeknd, han sido pillados en plena calle besándose apasionadamente y muy acaramelados.

Besos, abrazos, caricias y muchos gestos de cariño. Las fotos no engañan: ambos están comenzando una relación de amor que nos ha pillado desprevenidos a todos. Ni rumores, ni habladurías, ni nada de nada, ¡sorpresa total!

Selena Gomez and The Weeknd spotted kissing in Santa Monica pic.twitter.com/Wy2r6DgjR1 — Selena Gomez News (@SelenaHQ) 11 de enero de 2017

Selena Gomez and The Weeknd spotted in Santa Monica (January 10th) pic.twitter.com/3fxeosFg8N — Selena Gomez News (@SelenaHQ) 11 de enero de 2017

More of Selena Gomez and The Weeknd spotted in Santa Monica (January 10th) pic.twitter.com/PTfaHyN4Gm — Selena Gomez News (@SelenaHQ) 11 de enero de 2017