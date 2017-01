Los fans deciden la gira de David Otero

Habíamos oído hablar del crowdfunding, ese sistema con el que poder conseguir financiación para desarrollar proyectos que de otra manera no serían posibles (aunque a veces podía salir rana...), pero no teníamos ni idea del #fanfunding. Y la cosa tiene su atractivo. A través de la plataforma online Shows on Demand, David Otero preguntó a sus seguidores por dónde querían que pasara la gira de presentación de su nuevo disco. Y sus fans ya han decidido los 12 primeros conciertos gracias a sus votos.

Albacete será la ciudad en la que el ahora solista de el pistoletazo de salida al tour de presentación de su nuevo álbum, el primero que publica bajo el nombre de David Otero tras 'cerrar' la etapa de El Pescao. Murcia, Toledo, Granada, Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Las entradas para buena parte de estos shows ya están a la venta a través de la citada plataforma.

La familia ha arropado a David Otero en esta nueva etapa que emprende tras publicar dos discos en solitario como El Pescao tras conquistar el éxito en El Canto del Loco. Precisamente Dani Martín ha querido mostrarle su apoyo en las redes. Y no ha sido el único: su madre también animaba a sus seguidores a votar.

Si tienes pensado acudir a uno de estos conciertos, deberías saber que el próximo 27 de enero se pondrá a la venta David Otero, álbum producido por Tato Latorre (Maldita Nerea, Antonio Orozco...) y el propio David Otero y compuesto por 12 canciones de las que ya hemos podido escuchar Una vez más y Micromagia.

Este es el listado de canciones de David Otero

David y Goliath

Micromagia

Una vez más

Un mundo para ti

Me enciendes

Aire

Loco de amor

Regreso

12 horas

Abre tu mente

Me voy

Bestias