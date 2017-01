Rami Malek se convierte en un inesperado icono de estilo

Boy George, ASAP Rocky y Rami Malek. Tres nombres que juntos quizá no te digan demasiado pero que para Kris Van Assche representan todo lo que la primavera tiene que evocar en la sección masculina de la imprescindible casa Dior. Quizá los dos primeros no sorprendan, su look siempre ha sido copiado, extremo y casi inevitable, pero el tercero llama la atención. Malek se dio a conocer por su papel en Mr. Robot y su imagen siempre estará ligada a la sudadera con capucha negra que lleva Elliot, el personaje que interpreta.

Nada más lejos de la realidad. El actor pasó por los Globos de Oro que se celebraron el pasado domingo y su esmoquin fue de los más aplaudidos. Quizá la imagen habitual y la excesiva identificación de actor y personaje hacían difícil imaginarlo en esa tesitura pero el intérprete de origen egipcio lo defendió con soltura. Y muchos entendimos el fichaje por Dior Homme.

Tras irse a casa de vacío a pesar de su nominación empieza un año frenético para Malek que culminará en 2018 cuando veamos, al fin, el biopic de Freddie Mercury del que él es protagonista. El cantante de Queen también fue uno de los iconos del estilo de los 80 y seguro que el actor no le va a la zaga a la hora de emular sus atuendos. Por ahora eso es de lo poco que conocemos de esta película tan esperada.

Después de varios meses viéndolo en la alfombra roja recogiendo los frutos del trabajo de dos temporadas de Mr. Robot, Malek se consagra como uno de los nombres a tener en cuenta en la actuación y lo que parece ir casi siempre parejo, uno de los hombres mejor vestidos. El estilo propio de Elliot parece que ha llegado hasta el actor que lo encarnó.