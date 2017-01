10 razones que demuestran que Emma Watson no es de este planeta

Fuente: Instagram @EmmaWatson

4. Amante de la lectura

Emma es una amante de la lectura, sobre todo de temática feminista, y no duda en compartirlo con sus seguidores de Instagram. Entre los títulos que ha leído se encuentra: The Vagina Monologues, Mom&Me&Mom o How To Be a Woman. Además ha ayudado a sacar la lectura a la calle (o más bien al metro londinense), escondiendo libros entre las estaciones como actividad de la campaña books on the underground.