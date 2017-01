La relación de Risto Mejide y Laura Escanes, contenido del nuevo Chester

Hace dos años Risto Mejide abandonaba su famoso Chester por desacuerdos con la dirección. Poco podía presagiarse por aquel entonces que algún día volvería a sentarse en él. Pero lo ha hecho para grabar nuevos programas que llegan con cambios importantes.

Este domingo, Cuatro estrena Chester in love. Ya no tendría sentido que siguiera llamándose Viajando con Chester porque el sofá se ancla en un plató, deja de recorrer la geografía española y se rodea de público. Es una de las novedades pero hay más. Además, ahora Risto no se centrará en conocer la vida de sus invitados sino que charlará con ellos de grandes temas, de esos sobre los que todos hemos opinado alguna vez.

La muerte, la fama, el sexo… son algunos de los temas conceptuales sobre los que charlarán los osados que han aceptado la invitación del presentador. Aunque el primer concepto sobre el que darán vueltas será, nada más y nada menos que, el amor. Y para hablar de un concepto tan amplio contará con Nacho Vidal, Miguel Poveda y Cristina Cifuentes. Personajes muy diferentes que aportarán visiones diferentes sobre este tema.

Precisamente es la presidenta de la comunidad de Madrid la que sacará el tema de la cuestionada relación de Risto con su chica, Laura Escanes, a la que dobla la edad y con la que tiene intención de casarse. Tras preguntarle directamente: “¿Estás enamorada?”, ella contesta: “Probablemente de la misma manera en la que tú lo estás, no. Si tú quieres toda tu vida en estado de enamoramiento puedes pero tienes que hacerlo con diferentes personas”.

Está claro que con estas palabras dejaba claro que pensaba que Risto está en esa primera fase en la que todo es maravilloso aunque el presentador no duda en reconocer que el amor duele. “Siempre sufres por amor, aunque sea por perderlo. Por amor se sufre, se pasan noches en vela, por amor haces locuras, claro que sí, es el amor que hemos vivido todos”, explica.

Ojalá os quieran así #toelrrato. Feliz 2017. Una foto publicada por Risto Mejide (@ristomejide) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 4:13 PST

Durante la presentación a los medios del programa le preguntaron si podría enamorarse de sí mismo y fue rotundo, “no, para nada”. La que sí lo está es su joven novia de la que destacó “su bondad”.

A lo largo de varias semanas veremos desfilar por el chester a personajes tan diversos como Raúl Arévalo, Pilar Rahola, Eva Hache, Mónica Cruz o el padre Ángel. Aunque ha confesado que el invitado que más le ha sorprendido ha sido el político catalán Gabriel Rufián y con el que más satisfecho se ha quedado es con Belén Esteban. “Es una Belén que no te esperas. Estamos hartos de ver a Belén en televisión, pero no así”. ¿Nos sorprenderá al resto tanto como a él?