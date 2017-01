¿Aguantará Clean Bandit la presión de Shakira y Maluma?

Nuevo sábado a la vista, y como desde hace tropecientos años es el momento de Del 40 al 1 Coca-Cola, el programa más legendario de la radio musical y también el que más oyentes tiene del fin de semana. Sean cuales sean los planes que tengas para este sábado por la mañana, conéctate a LOS40: no te arrepentirás.

Afrontamos esta nueva lista con mucha incertidumbre: Clean Bandit está en el número 1 con Rockabye, un tema que ha hecho historia en la lista británica de ventas, pero, por detrás, Shakira y Maluma no parece que hayan tirado la toalla en su empeño de recuperar el puesto de honor en el que estuvieron dos semanas. Y detrás de ellos, en tercera posición, la revelación del hip hop británico, Rag‘n’Bone Man, que viene pisando fuerte con Human. Británicos y colombianos se disputan el número 1…, aunque cualquier otro podría llevárselo.

En el post de Instagram que hay sobre estas líneas, Ed Sheeran daba las gracias por la acogida que han tenido sus dos nuevas canciones (Castle on the hill y Shape of you). Y es que esta semana estamos viviendo un hito con los candidatos. Sheeran opta a entrar en lista con ambas, un hecho insólito que podría deparar también sorpresas en la lista. Veremos si reciben apoyos suficientes con el hashtag #MiVoto40, al igual que los otros dos aspirantes, ambos made in Spain: los veteranos Fangoria y el jovencísimo Manel Navarro.

Como siempre, los oyentes sois protagonistas destacados del programa, ya sea a través de vuestra presencia física en el estudio, con vuestros comentarios en redes sociales o llamando al 902 39 40 40 para votar en antena. Esta semana, todos aquellos que den su voto a Tony Aguilar recibirán cuatro forfaits para esquiar en Aramón, Montañas de Aragón. Es la época de los deportes de invierno y, si eres aficionado, nosotros te lo ponemos en bandeja.

Recuerda que a las 10 en punto (9 de la mañana en Canarias), empezará una edición más de Del 40 al 1 Coca-Cola y con ella, el fin de semana. ¡Te esperamos!