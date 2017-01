¡Clean Bandit resisten en primera posición con Rockabye!

Dos de dos. Dos semanas que llevamos de 2017 y dos números 1 para esta canción que ha hecho historia en el Reino Unido: Rockabye, a cargo de Clean Bandit con la ayuda de Anne-Marie y Sean Paul. ¡Bravo por ellos!

Si la semana pasada destacábamos el mensaje de la letra (un homenaje a las madres solteras), en esta ocasión queremos poner el foco en la originalidad del propio grupo. En sus inicios un cuarteto, en la actualidad Clean Bandit es un trío de música electrónica con una formación muy peculiar: una cantante que además toca el violoncello (la rubia Grace Chatto), un cantante/teclista y un batería (los hermanos Jack y Luke Patterson). Esa inusual instrumentación da como resultado un sonido único, que ya les ha valido un Grammy (en 2015, por Rather be, con la maravillosa Jess Glynne) y que ahora les ha llevado a todo lo alto con Rockabye, que va camino de convertirse en su mayor éxito.

Pero esta semana hay otro protagonista muy, muy importante, también británico. Se trata de Ed Sheeran, que ha hecho historia en la lista. Partía como candidato con dos temas, y ha logrado situar los dos en la lista; y no solo eso, sino que ¡ambos se han colocado en el top 10!: Shape of you en el #4 (entrada más fuerte) y Castle on the hill en el #8. Dos entradas que hemos vivido con mucha emoción, al ver que íbamos repasando posiciones y la entrada más fuerte se hacía de rogar.

Los otros dos aspirantes también están de enhorabuena: Fangoria se ha colado en el #35 con Espectacular, mientras que Manel Navarro se estrena en la lista con Do it for your lover, en el #38. La subida más fuerte ha sido la de Just hold on, de Steve Aoki feat Louis Tomlinson (ocho posiciones hasta el #12), mientras que Manuel Carrasco suma una semana más en el chart con Yo quiero vivir y van 28, lo que le otorga el récord de permanencia.