Manel Navarro visita LO+40

Manel Navarro es un artista emergente que empezó en la música en 2014. Nació en Sabadell y allí, en Cataluña, ganó un concurso de talentos regional. Ha sido telonero de Sweet California en su Wonder Tour y hace unos meses firmó con Sony para lanzar su carrera en solitario.

Con su inseparable guitarra ha venido a LO+40 a hacernos una visita pero también le ha traído a Xavi Martínez una sorpresa en forma de cover. No te pierdas la versión de Castle on the Hill de Ed Sheeran, pero manelizada!!!

Es joven y aún le queda mucha carrera musical por delante, pero estamos seguros de que va a ser meteórica y por la que recorrerá Europa. Por eso, Xavi ha querido hacerle la primera entrevista en un medio nacional para que vosotros, el ejército, seáis los primeros en conocer a Manel Navarro.