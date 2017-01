La Habitación Roja vino a verme

Desde esta semana en el programa a bandas y artistas del indie español para que me acompañen a lo largo de una hora charlando de música y poniendo canciones. He tenido la enorme suerte de iniciar esto que llamaré Pulsera VIP con Jorge Martí y Pau Roca, cantante y guitarrista -respectivamente- de La Habitación Roja.

La banda lleva tocando desde 1994 y es una de las más veteranas del indie español, aún así ellos se las arreglan para sonar cada vez más frescos y modernos en cada disco, y ya van 10. El más reciente de ellos es Sagrado Corazón, y es el que probablemente más trabajo les está dando: Gira por Latinoamérica, volver a tocar en el mítico escenario grande del FIB, tres grandes conciertos en Madrid (este jueves 12, Teatro Circo Price), Valencia (sábado 14, Sala Moon) y Barcelona (3 de febrero, Sala Bikini), y su regreso a uno de los festivales más importantes del mundo, el South By Southwest de Austin (Texas).

Me asombra también comprobar que aunque los años pasan, ellos no pierden la ilusión y las ganas de innovar en su trabajo (“Siempre estamos escuchando música e intentando hacer cosas nuevas”, me dice Pau). Hablamos de “You Gotta Be Cool”, “la canción más millenial que habéis hecho jamás” -les digo-, y Jorge me contesta que quería hacer una canción que le gustara a sus hijas pre-adolescentes (“fans de la música que suena en LOS40”, me confiesa) y que además la pudieran bailar.

"You Gotta Be Cool", una de las canciones del más reciente disco de La Habitación Roja.

Fuera de micro, y ya en modo buenos amigos, me cuentan que ya tienen nuevas canciones y que incluso han empezado a planear la grabación de su próximo disco. También hablamos de la apertura de LOS40 a nuevos sonidos, algo que les alegra porque sus primeros descubrimientos musicales los hicieron escuchando la radio.

Si quieres escuchar el programa completo con las recomendaciones del grupo y algunas de las canciones de su nuevo disco, entra en el podcast de LOS40 Trending.