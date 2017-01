Conocemos las exigencias de Kendall Jenner para su camerino y no son lo que esperábamos

Tendemos a pensar que las grandes estrellas son caprichosas y exigentes y que están acostumbradas a pedir y que se les conceda. En muchos casos es así, pero no a todos se les va la olla cuando consiguen esos niveles estratosféricos de popularidad.

Kendall Jenner ha demostrado que ella no es una ‘diva’ en ese sentido, aunque nos cueste creerlo teniendo en cuenta que es parte del clan Kardashian que está tan acostumbrado al lujo y las excentricidades. Desde luego, lo suyo no es lo que esperábamos.

Ha desvelado en su página web (en un post de pago) la lista de los 6 alimentos imprescindibles que debe de haber en su camerino antes de un desfile. Y que nadie se imagine botellas de agua de esas que sólo se encuentran en determinado lugar, bolistas de un te que sólo los millonarios conocen o caviar exquisito del más caro. No, lo suyo es mucho más mundano.

tea time Una foto publicada por Kendall (@kendalljenner) el 20 de Jul de 2016 a la(s) 1:34 PDT

“Sé que hay personas que piden cosas muy locas, pero no es mi estilo. Soy muy sencilla”, asegura la modelo. Habría que preguntar a su hermanastra, Kim Kardashian si ella puede decir lo mismo. De todas formas, hay otra explicación para sus elecciones alimentarias. “Tengo muy bajo el nivel de azúcar en sangre así que lo que necesito son cosas que me activen y me den mucha energía”, añade.

me&tea @490tx Una foto publicada por Kendall (@kendalljenner) el 11 de Oct de 2015 a la(s) 4:57 PDT

Y sí, está claro que los alimentos que no pueden faltar en su camerino son ricos en vitaminas, proteínas y azúcares.

#1. Guacamole

#2. Mantequilla de cacahuete de la firma Justin’s

#3. Chips de patata o de remolacha

#4. Hummus, y no es la única en la familia que se ha enamorado de esta creación proveniente de Oriente Medio.

#5. Zanahorias

#6. Barritas de chocolate de la marca Twix. De esas que, la gran mayoría, hemos comido en alguna ocasión.

La verdad, teniendo en cuenta que las Kardashian exhiben constantemente y sin ningún tipo de pudor, un estilo de vida de lujos y glamour, muchos se sentirán decepcionados con estas exigencias que bien podría formar parte de nuestra lista de la compra. Uno, cuando sueña con convertirse en una estrella tiene otras cosas en mente.