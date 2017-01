Esta versión de El Príncipe de Bel-Air te va a sorprender

Desde hace aproximadamente dos décadas hemos visto versiones y covers de todo tipo y condición de una de las canciones que marcaron nuestra infancia: El príncipe de Bel-Air. ¿Te acuerdas?

Han pasado ya 27 años desde su estreno pero aún así sigue siendo un tema de referencia para millones de personas en todo el mundo y siguen surgiendo diferentes interpretaciones de artistas de talla mundial que le dan su 'toque'. El último en sumarse a la lista de versiones ha sido Ed Sheeran quien en su visita promocional a Capital FM recibió una curiosa petición de una oyente y fan de su música.

El británico, lejos de amilanarse, pilló su guitarra y tras un momento que se ha editado del vídeo se puso manos a la obra para dar vida a esta auténtica joya con estilo propio de la canción de la serie Fresh Prince of Bel Air. ¿Creéis que le gustará a Will Smith esta cover?

La acogida ha sido espectacular y apenas 20 horas después de la subida del vídeo a Youtube ya acumula casi medio millón de reproducciones y medio millar de comentarios que alaban el talento de Ed Sheeran. No fue la única canción que Ed Sheeran regaló a los oyentes ya que también realizó una versión acústica de Shape of you.

Esta es una de las dos canciones (junto a Castle on the hill) que Ed Sheeran ha presentado como adelantos de su inminente álbum de estudio, Divide (÷), cuya fecha de lanzamiento está prevista para el 3 de marzo. Será entonces cuando podamos disfrutar de las 12 canciones que componen el listado definitivo del disco y del que el solista ha informado a través de sus redes sociales con esta imagen.