The xx o The Flaming Lips (con colaboración de Miley Cyrus), las novedades de la semana

Tras la avalancha de lanzamientos discográficos que habitúa a acompañar las fechas navideñas, esta semana la industria del disco ofrece moderación. Sin embargo, hay algunos discos que llegan este viernes al mercado y merecen capítulo aparte.

A la cabeza, los misteriosos The xx y su 'I see you', que anuncia un cambio de rumbo del trío británico. O lo nuevo de The Flaming Lips, los amigos de Miley Cyrus y una de las bandas más reverenciadas por LOS40 Trending.

Mira un rápido repaso de los discos que llegan:

'I see you', de The xx.

En 2009 enamoraron con un debut íntimo, quieto y minimalista. Ahora vuelven más luminosos, menos contenidos y ávidos de nuevos sonidos. Entre sus temas, joyas como este 'Say something loving' o el imprescindible 'On hold'.

'Oczy Mlody', de The Flaming Lips (con ft. de Miley Cyrus)

Vuelve una de las agrupaciones banderas del pop indie de los noventa que no ha dejado de grabar y renovarse desde entonces. Su amplitud de miras ha quedado demostrado con su colaboración con Miley Cyrus, que recurrió a ellos para dar un toque alternativo a su quinto álbum de estudio (Miley Cyrus & her dead petz). Ahora, la cantante de The wrecking ball devuelve el favor cantando en uno de los temas del nuevo álbum de los de Oklahoma, We a famly.

'RTJ3', de Run the Jewels.

El dueto de hip hop formado por El-P y Killer Mike que triunfa en su país, EE UU, donde es reverenciado por los críticos y los amantes del rap, lanza su tercer álbum de estudio. La revista Pitchfork ya se ha encargado de clasificarle como "el mejor nuevo álbum" de la semana. Entre sus reclamos, temas como Legend has it, un himno combativo.

'Gentlewoman, Ruby Man', de Flo Morrissey & Matthew E. White

La cantautora británica Flo Morrissey y el estadounidense Matthew E. White unen aquí sus fuerzas para grabar un curioso álbum de versiones de temas clave de la historia del pop y el rock. En el repertorio, composiciones de The Velvet Underground, Little Wings o Leonard Cohen, pero también de artistas más recientes como James Blake o Frank Ocean.

'