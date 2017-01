¿Qué podemos esperar de Lady Gaga en la Super Bowl?

La actuación de Lady Gaga durante el descanso de la Super Bowl está en boca de todos. Después del giro radical que ha dado a su estilo musical, ninguno de nosotros sabemos a ciencia cierta cómo será el show del día 6 de febrero.

Si bien ha comenzado a dar alguna pista en sus redes sociales, Lady Gaga seguro que guarda muchos secretos. Lo que está claro es que algo de country va a meter, ya que actualmente apuesta por ees estilo y sus nuevas canciones dan pie a un espectáculo de este tipo.

Rehearsal #superbowl #halftime Una foto publicada por xoxo, Joanne (@ladygaga) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 5:02 PST 30 days till #superbowl #halftime #gaga Una foto publicada por xoxo, Joanne (@ladygaga) el 6 de Ene de 2017 a la(s) 6:49 PST

Sin embargo, serán sus clásicos de siempre: Bad Romance, Born This Way, etc. los que van a marcar el éxito o el fracaso de su performance. En LOS40 creemos que Lady Gaga sorprenderá con una gran voz y una correcta puesta en escena, aunque tampoco hay que esperar las excentricidades que le caracterizaron en el pasado.

Repasará éxitos de siempre y algunos temas incluidos en Joanne, es probable que marque dos tiempos durante el show separando sus "dos eras" y estamos convencidos de que su look será más discreto que en años ocasiones.

Al igual que hizo en el desfile de Victoria's Secret, Gaga no va a perder la fuerza sobre el escenario, pero no podemos esperar florituras ni grandes despliegues sobre el stage. Sin embargo, si tenemos en cuenta la envergadura del escenario de este tipo de shows y la gran audiencia que tiene, la oportunidad es perfecta para que Lady Gaga sepa unir sus dos estilos y sepa crear un espectáculo único.

Por ahora, las pistas que tenemos son gracias a las fotos que ha compartido en sus redes... Caballos, estilo country, ensayos... Esperemos que Lady Gaga no se obceque en esta nueva etapa y sepa incluir en su show las canciones de sus álbumes anteriores. El 6 de febrero saldremos de dudas.