Charlie Sheen insulta a Rihanna en televisión

Hace tiempo que Charlie Sheen dejó de tener gracia (si es que alguna vez la tuvo). Su adicción a cuantas sustancias puedan caber en su cuerpo han debido de dejarle el cerebro un poco frito como para seguir protagonizando polémicas absurdas basadas en insultar a los demás. Esto es justo lo que ha hecho el actor en un programa de máxima audiencia hablando sobre Rihanna...

El presentador de Watch What Happens Live, Andy Cohen, le pregunta a Charlie Sheen si ya había arreglado la situación con la cantante de Barbados. Tras unos segundos en los que parece hacer un esfuerzo por recordar quién diablos es Rihanna suelta esta joya: "Oh, esa zorra. No. Ella perdió la cortesía y el sentido común".

Hay que recordar que según el actor, Rihanna se negó a saludarle a él y a su pareja de aquel momento, la actriz de cine porno Brett Rossi, durante una comida en un restaurante alegando que no había suficientes paparazzi que estuvieran presenciando el hecho.