10 voces femeninas hipnotizantes que tenemos que agradecer a The Chainsmokers

Daya

Antes de unirse a The Chainsmokers para interpretar el que sería uno de sus grandes éxitos, Don't let me down, la estadounidense Daya ya había debutado en el mundo de la música con un EP, homónimo, que incluía el tema Hide Away, el cual logró cierta repercusión. Pero parte de la gran popularidad que goza actualmente se la debe al grupo neoyorkino.