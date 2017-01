Las 20 mejores canciones para despertarse

El psicólogo musical David M. Greenberd de la universidad de Cambridge (Reino Unido) ha hecho una lista de las 20 mejores canciones para afrontar el día con mucha energía y optimismo. Según el estudio, la canción debe ir creciendo en intensidad para despertarnos poco a poco y no de golpe.

Pero qué es lo que tienen las canciones resultado de este estudio: letras positivas, ritmos en progresión ascendente y sin demasiada energía al principio.

La ciencia demuestra que la música nos afecta en todo tipo de formas, incluyendo emocionalmente, fisiológicamente, y también a nuestro cerebro

1. Coldplay - Viva la vida

2. St. Lucia - Elevate

3. Macklemore & Ryan Lewis - Downtown

4. Bill Withers - Lovely Day

5. Avicii - Wake Me Up

6. Pentatonix - Can't Sleep Love

7. Demi Lovato - Confident

8. Arcade Fire - Wake Up

9. Hailee Steinfeld - Love Myself

10. Sam Smith - Money On My Mind

11. Esperanza Spalding - I Can't Help It

12. John Newman - Come and Get It

13. Felix Jaehn - Ain’t Nobody (Loves Me Better)

14. Mark Ronson - Feel Right

15. Clean Bandit - Rather Be

16. Katrina & The Waves - Walking on Sunshine

17. Imagine Dragons - On Top of the World

18. MisterWives - Reflections

19. Carly Rae Jepsen - Warm Blood

20. iLoveMemphis - Hit The Quan