10 gifs para explicarte el brillante ‘I See You’ de The xx

La primera vez que escuché las nuevas canciones de The xx fue hace unos meses en las oficinas de Everlasting Records, su distribuidora en España. Entonces el grupo aún no había anunciado su regreso, y bajo estricta confidencialidad pude escuchar “On Hold” y “I Dare You”. Fue entoncen cuando supe que I See You iba a ser un disco en el que Jamie Smith, Romy Madley Crofy y Oliver Sim asumían su talento y por fin brillaban.

Efectivamente, la oscuridad, el dolor y la ansiedad quedan atrás y The xx ya están listos para convertirse en un fenómeno mundial con todas las de la ley. De hecho, “On Hold” es el número 30 de la lista de LOS40 esta semana. ¿Tenemos el hype por las nubes? Puede ser, pero es absolutamente merecido. Así son las canciones del presunto mejor disco del año -les quedan 352 días para defender el título-.

Dangerous

La escuchas y sabes que los ritmos luminosos de In Colour, el disco en solitario que Jamie xx -productor y 33% del grupo- publicó en 2015 han sido una gran influencia en el cambio del sonido del grupo. Así, las trompetas simplemente dan paso a un endemoniado ritmo más propio de una rave londinense, que en sus letras celebra el ir a contracorriente: “Dicen que estamos en peligro, pero yo no estoy de acuerdo”, canta Oliver nada más empezar. Sí, siguen siendo canciones de amor y desamor, pero esta vez te dan muchas ganas de bailar.

Say Something Loving

Fue el segundo adelanto del disco y en apenas una semana superó el millón de reproducciones en streaming. Hay una palabra que se esparce por todo este disco: sampler. Esos recortes de otras canciones que Jamie xx ha utilizado como su propia voz dentro del álbum. En este caso, “Say Something Loving” abre con un trozo del “Do You Feel It?” de Alessi Brothers. “Cuando me rendí encontré el amor”, canta Romy, que hace unos días anunció su compromiso con su novia. Me están dando ganas de ir a darles un abrazo a los tres.

Lips

Que un grupo alcance este nivel de elegancia y encanto en su tercer disco no es habitual, por mucho que estemos hablando de uno de los grupos británicos más aventajados de la última década. “Lips”, con su fondo tropical -aunque sosegado, muy cercano al deep house-, farda de cuerdas y también recurre en sus primeros segundos a un sampler de “Just (After Song of Songs)” de David Lang. Si estás enamorado de alguien, mándale esta canción ya mismo, porque habla de justamente de esas atracciones que te envuelven el cuerpo y los sentidos.

A Violent Noise

Estamos ante la que podría haber sido una grandísima canción de EDM, pero The xx han huido del subidón festivo en el estribillo. Y mantienen la calma por una razón estudiada: “A Violent Noise” habla de la insatisfacción que sentía Oliver cuando salía de fiesta en plena vorágine de fama. La letra habla de escapar de la pista de baile y encontrar el silencio, de madurar y encontrar la paz en medio de tanto ruido.

Performance

Al acabar la gira del anterior disco una de las cosas que hizo Romy fue apuntarse a una especie de campamento para jóvenes compositores de pop. Allí aprendió trucos del premiado Ryan Tedder (miembro de One Republic y autor de “Halo”, “Rumour Has It”, “Burn” o “Maps”). Y probablemente allí ha sido donde la cantante ha sabido cómo sacarle partido a su brillante voz y a sus composiciones, que ahora suenan más firmes y seguras. Un gran ejemplo es “Performance”, una especie de canción puente entre la anterior etapa del grupo y este renacer.

Replica

La confesión de Oliver, que hace unos días reconocía en la revista Pitchfork sus problemas con el alcohol. Algo que tuvo que superar para poder componer I See You. De ello hablaba en una canción titulada “Naive” que finalmente no fue incluida en el disco, pero que encuentra en “Replica” una buena sustituta, ya que este corte del disco habla de la insatisfacción y los errores “químicos” -reza la letra- que se cometen por los excesos.

Brave For You

Del atormentado Oliver que ha utilizado el disco para exorcizar sus demonios, pasamos a la frágil Romy, que en este trabajo parece quitarse un peso de encima dejando atrás su característica tristeza y melancolía. La madre de la cantante murió cuando esta tenía 11 años, y su padre falleció en 2010 durante la primera gira mundial de The xx. “Brave For You” es una nota de agradecimiento para ambos. Se trata de la canción más emotiva del grupo, la que la invita además a salir de su zona de comodidad y a enfrentarse a la vida como forma de honrar la memoria de sus padres.

On Hold

On Hold ha sido reproducida en 32 millones de ocasiones en streaming, y según datos del sello de The xx, España es uno de los 10 países que más han escuchado la canción. El primer hit pop del trío es actualmente forma parte de la lista de LOS40, y fue la primera declaración de intenciones de un grupo que estaba abocado a evolucionar para no ser tildados de aburridos o encasillados. El estribillo de la canción es un sampler de “I Can’t Go For That (No Can Do)” de los ochenterísimos Daryl Hall y John Oates. La letra habla de tratar de mantener con vida una relación ya acabada. Cada vez que escucho eso de “Creía que nos estábamos dando un tiempo”, no puedo dejar de pensar en Ross y Rachel.

I Dare You

Tenía muchas ganas de llegar aquí para decirte que “I DARE YOU” ES UNA DE LAS MEJORES COSAS QUE LE PASARÁN AL POP DE ESTE AÑO. The xx ya la interpretó a su paso por el programa televisivo Saturday Night Live, y viéndoles sobre el escenario, se les nota más compenetrados que nunca, y por primera vez se les ve disfrutar de la magia que crean juntos. “I Dare You” es una canción que habla de amor, de pasión y de una fuerte atracción.

Test Me

La canción que cierra el disco es la que cuenta lo que ha traído a Jamie, Romy y Oliver hasta aquí. Habla de su gran amistad, de las veces que la fama la ha puesto en peligro, y sobre todo de ese tiempo de transición al terminar la gira de Coexist, su anterior trabajo. Según cuenta Romy en las entrevistas, durante esa época los tres perdieron el contacto y casi se rompe su relación fraternal con Oliver -se conocen desde que eran niños-. En “Test Me” los tres hablan de sus sentimientos y problemas a la cara, algo que jamás habían hecho. “Para mí fue duro escucharlo, pero me vino muy bien. Los tres nos dimos un abrazo”, confesó Oliver.

I See You no sólo es un simple cambio de rumbo. Además de esta expansión y explosión -que ya empezaba a ser patente en Coexist, sólo hay que escuchar “Chained”-, es todo un manifiesto sobre la madurez, la amistad, los sentimientos, y dejar atrás esas cosas que te oprimen el pecho y te apartan del resto del mundo. Que estos tres sobresalientes músicos y artistas alcancen este punto en su vida se ha traducido en un disco que se disfruta de principio a fin, y que demuestra la valentía que el pop y la electrónica deberían tener para lograr evolucionar y llegar a este punto de brillantez.