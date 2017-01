J Balvin hace historia y en esta ocasión no hablamos de música

Cuando J Balvin todavía se llamaba José Álvaro Osorio un amigo reconoció la magia que tenía y el partido que podían sacar de eso. Le dijo que él en sí mismo era un negocio y así decidieron crear y patentar su propia marca que registraron como El negocio, socio. Con ese nombre lanzó una línea de zapatillas en 2011 cuando todavía no había explotado con Ginza, la canción que le hizo mundialmente conocido.

La moda siempre ha sido una de sus grandes aficiones y, al igual que su paisano Maluma, han sido considerados iconos de estilo en su país y el resto de Latinoamérica. Ahora, la influencia de Balvin crece y se extiende a Estados Unidos. El Consejo de Diseñadores de la Moda de Estados Unidos le ha nombrado embajador de la 4ª edición de la Semana de la Moda Masculina de Nueva York que se celebra del 30 de enero al 2 de febrero.

Un título que hasta ahora no había conseguido ningún latino por lo que el colombiano se ha mostrado “muy honrado” por haberle convertido en pionero y haberle incluido en una lista en la que ya figuran actores como Kellan Lutz y Jerry O’Connell o el jugador de baloncesto Dwayne Wade.

Agradecido/ Grateful Una foto publicada por J Balvin (@jbalvin) el 11 de Ene de 2017 a la(s) 6:18 PST

“Mi interés en la moda es igualado únicamente por mi amor por la música y estoy bendecido por tener la oportunidad para aprender sobre algunos de mis diseñadores favoritos al ver de primera mano sus nuevas colecciones”, expresaba el cantante en un comunicado. “Estoy deseoso de compartir mi acceso entre bambalinas con mis fans alrededor del mundo para ayudar a dar un impulso a la cultura. ¡Vamos!”, añadía. Así que, estamos convencidos de que todos viviremos la semana de la moda a través de sus redes.

Bajo su marca El negocio, socio, ya lanzó en 2011 una colección de zapatillas y siempre ha estado entre sus proyectos lanzar una línea de ropa. Está claro que su amor por la moda no viene de ahora. Ya en una entrevista con Estilo DF aseguraba que “a mí la moda me gusta igual que la música, exactamente en la misma medida. Desde pequeño mi madre hizo lo que le dio la gana conmigo, me ponía ropa de todos los estilos y colores, accesorios y sombreros y yo lo disfrutaba mucho”.

Su conexión con este mundo cada vez es más evidente, no hay más que ver uno de los últimos desfiles de Karl Lagerfeld en París en los que Balvin ocupó una silla de honor.

CHANEL @pharrell @karllagerfeld 🙏⚡🙏 Una foto publicada por J Balvin (@jbalvin) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 3:20 PST

Vuelve a cuestionarse su sexualidad

La sexualidad de Balvin siempre ha estado a debate. Él ha asegurado que no lo es pero muchos lo dudan y, cíclicamente, van surgiendo excusas para volver a sacar las dudas. Hace un mes publicó una foto con el abrigo de corazón que también vimos lucir a Rihanna y en el mensaje hacía un guiño a la comunidad LGTB.

La revista Shangay fue tras él para preguntarle y lo dejó claro, “si yo fuera gay lo habría dicho abiertamente hace mucho, para evitarme ciertas preguntas. Siempre hay quien busca darle vuelta a lo que dices, por eso enseguida mandé mi mensaje. Tengo fans gays, amigos gays, tíos gays…, es algo natural en mi vida. A muchos de esos amigos los saludo siempre con un pico, y a algunos los llamo ‘reinas’. Me gusta celebrar todas las cosas bonitas que me ofrece el mundo”.

Ahí quedó la cosa pero ahora se ha vuelto a sacar el mismo tema a raíz de la publicación de una foto. Sus 14 millones de seguidores se sorprendieron al ver un selfie no suyo sino de otro chico y un mensaje que decía: “Sígueme y te sigo llanepiso21 jajajajaja”. El tal Llane es el cantante de un grupo llamado Piso 21 que en su Instagram también tenía una foto de Balvin con el mismo mensaje.

Sígueme y te sigo @llanepiso21 jajajajaja Una foto publicada por J Balvin (@jbalvin) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 1:44 PST Sígueme y te sigo jejeejeje @jbalvin Una foto publicada por Llane (@llanepiso21) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 1:38 PST

¿Encontrará el colombiano alguna manera definitiva de dejar claro cuál es su condición sexual?