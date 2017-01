Nintendo Switch: 5 respuestas rápidas sobre la nueva consola de Nintendo

Llevamos años hablando de la nueva consola de Nintendo y por fin ya está aquí. Nintendo presentó en una gran conferencia su nueva plataforma de juegos: Nintendo Switch. Si te pilló durmiendo o tomándote algo con l@s colegas te resumimos las dudas que puedas tener sobre Nintendo Switch en cinco rápidas respuestas (precio, fecha de lanzamiento, juegos, colores/batería y ¿me la compro?).

Precio de Nintendo Switch

El precio de Nintendo Switch será de 329 euros. Pero parece claro que los grandes distribuidores harán ofertas exclusivas que incluyan la consola y algún juego promocional a este precio. Si vives fuera de la UE, el precio de Nintendo Switch será de 300 dólares estadounidenses o de 29,980 yenes (así que haz el cambio a tu moneda local)

Fecha de lanzamiento de Nintendo Switch

El lanzamiento mundial de la nueva consola Nintendo Switch tendrá lugar el 3 de marzo. La consola incluirá los mandos Joy-Con izquierdo y derecho; un soporte para mandos Joy-Con, que permite acoplar ambos Joy-Con para que funcionen como un solo mando; un conjunto de correas; una base de Nintendo Switch donde colocar la consola para conectarla al televisor; un cable HDMI y un adaptador de corriente.

Juegos de Nintendo Switch (catálogo)

Compañías y estudios tan prestigiosos como Activision, EA, Take2 o Ubisoft han confirmado que sus franquicias Fifa, The Elder Scrolls o NBA 2K tendrán juegos en Nintendo Switch. Además, la compañía japonesa ha desarrollado juegos exclusivos disponibles desde el lanzamiento como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 1-2 Switch y Snipperclips. Además llegarán más adelante Just Dance 2017, Ultra Street Fighter 2 The Final Challenge, Steep, Rayman Legends, Arms (primavera), Skylanders Imaginators (primavera) Mario Kart 8 Deluxe (28 de abril), Splatoon 2 (verano), Super Mario Odyssey (navidad), Super Bomberman R, NBA 2K18, Blazblue, Sonic Mania, Dragon Quest X y XI, Minecraft...

Colores y batería de Nintendo Switch

Se pondrán a la venta dos versiones: una con los Joy-Con grises y otra con un Joy-Con de color azul neón y otro rojo neón. Cada mando (Joy-Con) puede usarse por separado o de forma conjunta para un jugador o por separado para dos jugadores en los juegos que tengan multijugador. Se pueden conectar hasta ocho consolas de manera inalámbrica. Nintendo Switch funciona como una consola de sobremesa enchufada a la televisión o también como una plataforma portátil con una pantalla de 6,2 pulgadas y una batería que oscila entre las 3 y las 6 horas sin recargar.

¿Me compro Nintendo Switch?

Es la gran pregunta después de que Wii U no haya dado el rendimiento esperado por millones de jugadores. ¿Espero hasta navidades o me la compro ya? Lamentablemente no podemos decidir por ti pero si eres un fanático de Nintendo, ¡lánzate a por ella!