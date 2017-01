Nintendo Switch: Todo lo que querías (y no querías) oir

Ya tenemos todos los datos. La nueva consola de Nintendo, Switch, ese híbrido de sobremesa y portátil tan apetecible, llegará el 3 de Marzo a las tiendas; a tiempo para que un servidor, valenciano, la compre y pueda evadirse de las temibles "Fallas" entretenido con garantía de Nintendo. Ahí van unas cuantas verdades que necesitáis saber:

329 euros, se acabó el sueño...

Los ilusos que pensaban que Nintendo sacaría su nueva consola híbrida a las tiendas pidiendo tan sólo 50 euros más que por su portátil 3D XL por fin han despertado del sueño. De los 250 idílicos euros volamos a unos mucho más creibles 329 euros, que la sitúan como competencia directa del resto de sobremesas en tienda. No nos parece un precio descabellado, podría haber sido peor... Aunque también habríamos agradecido algún pack con juego/s que economizara un poco esa primera inversión.

Por cierto, al principio habrá algo de locura con los precio, pero los juegos de "Switch" están empezando a verse en torno a los 69 euros... Señores de Nintendo, no nos volvamos locos, por favor...

Sí, Zelda llegará para el lanzamiento

Otro rumor que llenaba las bocas del pueblo estas últimas semanas es que Zelda Breath of the Wild no sería juego de lanzamiento en territorio europeo. Pues nada, a callar. Link llegará a las tiendas como todos sus compañeros, el día 3 de marzo. ¡Qué poco sensato habría sido pinchar en algo tan crucial!

Por fin, vuelve el "Region Free"

Pues sí, la importación mola, que se lo curren en Nintendo España y saquen las cosas cuando toca o empezaremos a comprar en Japón y USA como animales. Además, la consola también es portátil, la idea es poder comprarse un videojuego si os vais a dar una vuelta a Nueva York o a Japón, ¿no? Bien, pues ahora podréis.

PuyoPuyo y Tetris en el mismo cartucho

Os parecerá una chorrada, pero para mí esto ha sido algo maravilloso. Va por épocas, pero cuando pillo el Tetris me vuelvo loco, os habló de cientos de horas en cada partida que inicio y la posibilidad de imaginar un combo con el clásico del puzzle japonés "Puyo Puyo" me llena de alegría y emoción. Imagino que llegará como juego digital, pero si se atreven a sacarlo en cartucho, allí me tendrán.

Sensores en los mando, ya empezamos con movidas

El tráiler de "ARMS" una de las nuevas bizarradas de Nintendo nos muestra que la tendencia creada con "Wii" y su "Wii Motion Plus" no se ha olvidado. Nunca he sido especialmente "fan" de todo esto, pero bueno, aquí tenéis una vez más la movida de jugar moviendo los brazos y haciendo el mico delante de la tele, veremos si queda como algo testimonial y si Nintendo empieza a obligar a todo bicho viviente a meter estos controles en los juegos (personalmente, no creo que vuelvan a convertirlo en un pilar maestro; ahí está la opción para el desarrollador que la quiera).

Un poco de todo, que no falte de nada

Mario Kart 8 tendrá su versión "deluxe" en "Switch", con un modo "batalla" mucho más trabajado que en su versión para Wii U. Además, tendremos segunda parte de Splatoon y Xenoblade Chronicles, dos de los nombres más importantes que ha tenido Nintendo esta generación (aunque ninguno de ellos parece distar demasiado de lo visto en sus primeras partes; esperamos que los trailers muestren algo simbólico y no un producto "acabado").

Y, por supuesto, Mario volverá...

Super Mario Odissey parece tener un mundo abierto, en plan "Grand Theft Mario", con sus edificios neoyorquinos, su libertad para alcanzar cualquier altura y sus navecitas para viajar a otros mundos fantásticos que llenen de color el juego. Además, Mario ha aprendido a lanzar su gorra y a hacer trucos con ella, algo que promete aportar nuevas mecánicas a esa fórmula que parecía casi perfecta.

Bueno, pues eso, ya tienes toda la info. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer? ¿Te la pillas?