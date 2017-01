Tim Burton podría dirigir a Will Smith en la nueva Dumbo

Parece que los cartuchos en esta ola de adaptar grandes clásicos Disney a la imagen real no se acaban. La última, que ya conocíamos desde hace un año, es que Tim Burton está detrás del proyecto de dotar de vida a Dumbo, el clásico de 1941, que es la tercera producción larga animada del estudio y una de las películas más queridas por los fans de la animación. ¡Pero hay novedades!

Entre ellas que se está discutiendo quién será el actor protagonista. Will Smith negociaría en estos momentos si unirse o no al elenco del nuevo Dumbo y no, su papel no será el de elefante orejudo. La historia girará en torno a dos niños que se encapricharán de un elefante tras verlo en el circo. Smith sería el padre de esta película que tendrá un tono mucho más oscuro que la original según cuenta Deadline.

Oscuro como la última Alicia en el País de las Maravillas (que reinterpretó Anne Hathaway) o Maléfica (con Angelina Jolie al frente). Eso sí, la nueva película promete hacer uso y abuso de las técnicas CGI y de la animación por ordenador para dotar de realismo a este elefante del siglo XXI.