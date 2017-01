El 'cuerpo de venganza' de una de las Kardashian no es del todo saludable

Todos recordamos el momento en el que Khloe Kardashian dejaba de ser la gordita y poco agraciada del clan televisivo más famoso de la Tierra y se ponía a la altura de todas sus hermanas haciendo de la lycra su material fetiche y de los leggins su prenda estrella. Hacía poco que se había separado de su pareja, el baloncestista Lamar Odon, y muchos se apresuraron a definirlo como un revenge body (en castellano, el cuerpo de venganza).

Se refiere, claro está, a ponerse bien buenorra para que tu ex vea lo que se está perdiendo. O buenorro en el caso de los chicos. Un comportamiento como otro cualquiera que sirve para salir adelante tras una ruptura y que, además, a Khloe le sirvió para interpretar su propio reality show. Bajo el título de Revenge Body by Khlow Kardashian (que se estrenó el viernes 13 de enero en EE.UU.), la nueva telerrealidad se suma a los programas paralelos de Keeping Up with the Kardashian que ya podemos contar por miles.

Sister Una foto publicada por Khloé (@khloekardashian) el 26 de Dic de 2016 a la(s) 6:41 PST

La historia en torno a la que gira es la de mujeres anónimas a las que Khloe estimulará para perder peso. Hasta ahí todo tan bien como puede estar un programa de estas características. El problema llega cuando hablamos de cambiar el físico por venganza o por demostrar al mundo algo. Lo que sea. En el momento en el que se toma la decisión de tener una vida no sedentaria y comer mejor, perder peso debería ser lo secundario y, sobre todo, se debería hacer para estar a gusto con uno mismo. Nunca por lo que opinen los demás.