U2, de héroes a estrellas del rock

Septiembre de 1976. Todo empezó con un anuncio que Larry Mullen Jr., batería, colgó en el tablón de la cafetería de su colegio. Buscaba gente para formar un grupo de música. Los interesados debían acudir a su casa de Rosemound Avenue, en Dublín, aquella tarde. Los primeros en llegar fueron The Edge y su guitarra. Después, el bajista, Adam Clayton, y, por último, Paul Hewson. Y allí, en la cocina, U2 tocó por primera vez. Entre el repertorio: los Beach Boys y los Rolling Stones.

40 años, 150 millones de discos vendidos y 22 premios Grammy después, los irlandeses son universales. ¡Repasa su carrera en esta fotogalería!

Un concierto histórico

En España han tocado 20 veces. La primera, en 1987. Allí, en el Santiago Bernabéu de Madrid, nos presentaron The Joshua Tree. Este año, tres décadas después, vuelven para celebrar el 30 aniversario del disco que los consagró. Y lo hacen con Los40 y M80. Un concierto histórico que se celebrará el 18 de julio en el Estadio Olímpico de Barcelona y para el que puedes comprar tus entradas a partir de este lunes a las 10h pinchando aquí.

The Joshua Tree, del desierto de Nevada a la gloria

La revista Rolling Stone afirmó que con este disco, el quinto de su carrera, los irlandeses pasaron de ser héroes a superestrellas. ¿Por qué?

1#. Generó cifras apabullantes. En estos 30 años acumula más de 25 millones de ejemplares vendidos y fue el primer álbum del grupo en ganar un Grammy como mejor disco del año.

#2. Tiene uno de los inicios más impactantes del rock. Tanto, que la revista Rolling Stone lo incluye como uno de los álbumes esenciales para entender el guitarreo. Solo en los dos primeros minutos del disco (el tiempo que dura la introducción de Where The Streets Have No Name), The Edge da una lección sobre lo que pueden dar de sí las cuerdas de una guitarra:

#3. El disco incluye tres de las canciones más tarareadas: Where The Streets Have No Name, I Still Haven’t Found What I’m Looking For o With Or Without You. Esta última, el primer sencillo del disco, es una de las canciones más versionadas del grupo y fue su primer número 1 en Estados Unidos.

#4. Fue el altavoz más potente para difundir sus mensajes. La relación amor-odio de U2 hacia Estados Unidos se escucha en In God’s Country o Bullet The Blue Sky, la huelga de los mineros en Irlanda en el 84 se cuenta en Red Hill Mining Town, y la lucha de las madres de la Plaza de Mayo argentinas queda reflejada en la última pista del disco, Mother Of The Disappears.

#5. The Joshua Tree tiene una de las contraportadas más recordadas. Y con historia propia. El fotógrafo Anton Corbijn se pasó días recorriendo el desierto de Nevada buscando localizaciones para la sesión de fotos que iba a protagonizar la portada del disco, que todavía no tenía nombre. Les habló de unos “curiosos árboles” que se había encontrado y que se llamaban Los Árboles de Josué. Y así fue como Bono, Biblia en mano, decidió que el disco debía llamarse así, The Joshua Tree, y que uno de esos árboles tenía que aparecer en la imagen del disco.

¿A que esperas para comprar las entradas? ¡No puedes perderte uno de los conciertos del año!