Jaden Smith: “Nada en esta vida tiene sentido…” y todo por un suspenso

Jaden Smith nunca dejará de sorprendernos y eso, quizás, es uno de los distintivos que le hacen tan especial. Tiene tan solo 18 años pero, escuchándole hablar, parece un viejo atrapado en un cuerpo de chaval. Aunque nos hemos acostumbrado a las diatribas filosóficas del pequeño Smith y su hermana Willow, lo cierto es que siempre superan cualquier cosa que podamos imaginarnos.

Vamos a ponernos en situación. Jaden sale de casa para hacer el examen de conducir. Algo indispensable si vives en una ciudad como Los Ángeles en la que todo el mundo se mueve en coche. Termina la prueba con un suspenso y de vuelta a casa, metido en un atasco, decide compartir con todo el mundo sus sensaciones que pasan por reconocer que su padre no se lo va a tomar muy bien. “Va a ser divertido contarle a mi padre que he fallado por completo”, dice.

Pero ahí no queda la cosa porque se lanza a mandar consejos a los chicos de su edad. “Todos, seguid vuestro corazón, haced exactamente lo que queráis hacer y sed lo que queráis ser. Voy a mudarme de Los Ángeles, hay demasiadas cosas malas aquí”, reconoce, “aquí nadie apoya realmente la creatividad juvenil y a la gente joven. No entienden cómo queremos vivir la vida”.

Parece un arranque adolescente de chico que se siente incomprendido, muy típico de la edad, pero con Jaden, todo va más allá. Lo suyo acaba siendo siempre un pensamiento vital y existencial. “Es una locura. ¿Por qué los científicos no emiten vídeos en directo en Instagram y yo sí? ¿Por qué no emiten vídeos en directo de cómo están curando el cáncer ahora mismo? ¿Por qué no estamos haciendo Instagram Live sobre cómo salvar vidas?”.

Está claro que, como mucha otra gente, Jaden se está cuestionando el tipo de vida tan esclavo de las redes sociales que acapara nuestro mundo. “No sé, perdemos el tiempo viendo tonterías en Instagram, entretenidos con lo que hacen los demás pero no prestamos atención a nuestra propia vida”, reflexiona, “tenemos que centrarnos y pensar en el hecho de que nadie quiere apoyar nuestra creatividad y nadie quiere ayudarnos a ser creativos. Nadie quiere crear un sistema que nos ayuda a hacer algo para hacer de este mundo un lugar mejor. Ellos no quieren cambiar”.

Pese a su intenso discurso, que nadie se asuste porque Jaden no tiene intención de retirarse. De hecho, ha hablado de nuevos proyectos. “A finales de 2017 tengo pensado hacer alguna mierda muy inspiracional que va mucho más allá de la música y la ropa. Mi objetivo es enseñaros lo triste que la vida puede ser a veces”.

Ufff…hace falta tiempo para digerir tanta negatividad y asimilar pensamientos tan trascendentales. Pero, que nadie se lo tome muy a pecho porque él no lo hace. De hecho, tras este discurso se ha marchado de vacaciones familiares a Hawaii y se ha dejado ver haciendo surf con una amiga. Después de todo, no debe irle tan mal en la vida.