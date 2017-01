Ryan Gosling se ha vuelto a poner de moda. El protagonista de una de las películas románticas por excelencia, 'El diario de Noa', ha vuelto a convertirse en el hombre con el que muchas querrían toparse en su vida gracias a su papel en 'La la land'.

Y aunque en casi todas sus películas, su personaje apuesta por quedarse solo esperando a reencontrarse con el amor de su vida, el actor parece que en la vida real ya lo ha encontrado junto a Eva Mendes.

Eva Mendes y Ryan Gosling, amor a primera vista

Evay Ryan se conocieron rodando la película 'Cruce de caminos' ('The place beyond the pines) en 2012. Y según explican ellos, y sus más allegados, aquello fue un flechazo. Él quedó cautivado por ella, y ella se enamoró de su sensibilidad y su forma de ser.

Las 6 pedazo de frases románticas que ha dedicado Ryan Gosling a Eva Mendes.

"Si las mujeres me quieren es porque sé escuchar, no por mis abdominales. No me veo particularmente guapo y no soy tampoco el prototipo de actor de Hollywood", confesó el actor al periódico The Sun.

Y aunque han sido varias las veces que los medios han apuntado a una posible separación, la realidad es que ya son felices padres de dos niñas.

Siempre han querido ser discretos con su vida privada pero de un tiempo a esta parte, él no ha dejado de dedicarle frases maravillosas y llenas de amor a su pareja. Recopilamos las más bonitas que han hecho públicas (imaginaos las privadas...)