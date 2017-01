Nos encanta cómo le han pedido la mano a Dafne Fernández

Parece que son muchos los famosos patrios que han optado por despedir el 2016 y comenzar el 2017 fuera de España y muchos de esos viajes, hay que reconocerlo, movidos por el amor. Si Dulceida ha disfrutado de su luna de miel, Dafne Fernández ha vuelto como una mujer prometida y con proyecto de casarse. Sí, ya luce anillo en la mano y nos encanta dónde le ha pedido matrimonio su novio, el fotógrafo Mario Chavarría.

La pareja, que lleva saliendo desde 2015, decidió marcharse de vacaciones a Estados Unidos para recorrerlo de este a oeste y visitar algunos de los lugares cinematográficos más emblemáticos como la casa en la que se rodó Entrevista con el vampiro o el lugar donde crece el árbol de True Detective. Han visitado San Francisco, Nevada, Alburquerque, Texas y Memphis y ahí es donde ha ocurrido.

Como amantes de la buena música han visitado Graceland, el lugar sagrado de Elvis Presley y al lado de su tumba ha sido donde Mario le ha pedido que se case con él. "He dicho sí", escribía ella en su Instagram junto a una foto en la que ya luce un anillo discreto, como es ella. Así que, aunque todavía no sabemos fecha de boda ni nada parecido, esperamos que lo que ha unido Elvis no lo separe nadie y estamos convencidos de que la boda será tan original como la pedida.