Hay que asumirlo: España no ganará Eurovisión 2017

¿Ganaremos Eurovisión 2017? No alargaremos la agonía ni daremos falsas esperanzas que siempre acaban retroalimentando la misma frustración. Tampoco alcanzaremos la gloria este año en Eurovisión y no hay que ser ningún gurú entendido en el Festival para saberlo.

Todavía no tenemos representante para este nuevo certamen, pero sí que ya hemos escuchado las seis canciones que se postulan para dicha tarea. Se trata de seis aspirantes muy diferentes entre sí que, a pesar de lo bueno o no que sea el tema, no tienen lo necesario para triunfar en Kiev el próximo 13 de mayo.

A continuación, las seis razones fundamentadas por las que España no ganará Eurovisión 2017.

Contigo, de Mirela. La eterna candidata y ahora una de las grandes favoritas para este año. La cantante apuesta en esta ocasión por un tema pop con muchos ritmos latinos y esos acordes de guitarra española tan característicos de nuestro flamenco. El tema tiene gancho y fuerza, pero huele a Caribe Mix de lejos. Un placer culpable que podría sacarnos de un apuro en Eurovisión con una buena puesta en escena y si pillamos a los europeos con cierto retintín nostálgico. Aun así, el Top 1 sigue siendo inalcanzable.

Do it for your lover, de Manel Navarro. La apuesta más ambiciosa y resultona de este año. Quizá sea la candidatura más completa, gracias al rollazo del tema y la imagen de Manel, pero hay que ser realistas y reconocer que Do it for your lover llega tarde. El año pasado, Suecia llevó a Frans con If I Were Sorry, una candidatura "en cuerpo y alma" bastante similar a la de Manel Navarro.

Spin my head / Pierdo el control, de Mario Jefferson. Poco tiene que hacer Jefferson con su pop más comercial. Spin my head / Pierdo el control es un tema que tiene madera de hit, pero no eurovisivo. La naturaleza del festival abarca muchos géneros musicales, pero tiene un ADN muy concreto que es necesario para rozar el triunfo. Este tema no deja de ser un tema pop más.

Momento crítico, de Maika. El rock llega de la mano de Maika, la que fuera favorita de la primera edición de La Voz. La intérprete se sale de los esquemas habituales, pero se queda a medio camino de hacer algo que realmente pueda llamar la atención en Kiev.

Lo que nunca fue, de Paula Rojo. Y del rock de Maika al country de Paula Rojo. Puede que esta canción tuviera posibilidades en los Country Music Awards, pero en Eurovisión tiene muy poco que hacer. Un tema demasiado plano que, además, ocupa ya las últimas posiciones en los rankings de popularidad.