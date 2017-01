Que no hay propuesta que se le resista a la actriz Cate Blanchett, quien ya cuenta con dos premios Oscar en su haber, es de sobra conocido. Ya sea épico cine como el de El Señor de los Anillos o modestas producciones como Life Aquatic. Ahora, a sus 47 años, se meterá en la piel de nada menos que trece personajes en Manifesto, la última película de Julian Rosefeldt. El estreno está previsto en el próximo Festival de Sundance, el 23 de enero, pero ya hemos disfrutado de su tráiler.

Blanchett es la estrella absoluta de esta película en la que se atreve a interpretar a hombres y mujeres de toda edad y condición. La película gira en torno a trece manifiestos del mundo del arte que la actriz grabó caracterizada como cada uno de los personajes. Una propuesta arriesgada que seguramente no guste a todos por igual.

Cate Blanchett será 13 personajes en Manifesto.

Por si esta propuesta no fuera suficiente este año también disfrutaremos de la actriz en la última película de Terrence Malick, Song to song, y en la nueva entrega de Thor, Ragnarok, donde dará vida a la malvada Hela. Será en 2018 cuando podamos verla junto a Rihanna en el reboot femenino de Ocean's Eleven, que llevará por título Ocean's Eight.