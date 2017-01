René ‘Residente’ Pérez (Calle 13) asegura que todos somos ‘anormales’ y Trump un ‘payaso’

Calle 13 siempre se ha caracterizado por ser un grupo reivindicativo sin pelos en la lengua y mucho sobre lo que llamar la atención. Ahora que uno de sus dos componentes ha decidido probar en solitario, no iba a ser diferente. René ‘Residente’ Pérez ha indagado en su pasado para crear un material muy personal y, por qué no, polémico.

“Hace cinco años, un compañero me dijo que me hiciera una prueba para conocer mis orígenes genéticos. Me la hice, pero después, todo se quedó atrás”, contó en La Tercera, “saqué otros discos y me olvidé. Pero cuando la vi de nuevo, conocí los países de dónde venían mis ancestros y me puse a viajar por todos esos lugares con la idea de hacer música basada en ese examen. Le quise dar algo adicional a mi genética”. Y esos países no fueron pocos. Rusia, Armenia, Georgia, China, Burkina Fasso, Ghana, Níger, Serbia, España, Reino Unido, Estados Unidos y Puerto Rico forman parte de su historia.

Un viaje, durante dos años, por todos esos lugares le ha abierto más, aún si cabe, la mente. Ha ido empapándose de las culturas que forman parte de su ADN. El fruto de tanto conocimiento tendrá forma de disco, libro y documental y podremos seguirlo en, residente.com, una página web con sello personal.

De momento ya tenemos un primer single con su vídeo, Somos anormales. “Para poder sentir, conocer y componer este nuevo tema, el vocalista permaneció una semana en las montañas de Siberia rodeado por nómadas y cazadores”, explica su discográfica. Buscando la esencia de cada lugar, para este primera canción se fue a grabar a Kyzil para recoger el canto difónico tan característico de aquella tierra.

En cuanto a la letra, Residente explica que “el uso del término ‘anormal’ me permitió romper con la connotación despectiva de la palabra para convertirla en un concepto inclusivo. Si hay algo que todos tenemos en común es que somos diferentes”.

Una mujer negra pariendo hombres de todo tipo que salen de su vagina. Esa es la impactante imagen que nos encontramos en el comienzo del vídeo que, dirigido por él, resulta muy provocador. “Buscan mostrar la evolución física y social de la humanidad, presentando una diversidad de razas y fisonomías y su lucha por la conquista”, asegura sobre las imágenes. El vídeo se grabó en Madrid y cuenta con actores tan conocidos como John Leguizamo, Oscar Jaenada, Leonor Watling o Juan Diego Botto.

Residente ha sido considerado como mucho tiempo como la voz de los latinos y, por eso, es lógico que hable del nuevo presidente de Estados Unidos sin mucha simpatía. " Lo negativo es que salió electo un racista, que habla muy mal de las mujeres, un negociante que no sabe hacer nada. Se ve que su única prioridad es el negocio, más que ayudar socialmente a la gente. Lo positivo es que se hace evidente que Estados Unidos es racista y eso ayuda a que se trabaje en el problema. Cuando estaba Obama era el mismo racismo, seguían siendo los más racistas del mundo. Ahora con Trump, la gente se va a manifestar, a mover. Está bueno que Estados Unidos tenga a un presidente que les baje el autoestima un poco, aunque ya los han tenido antes. Tienen que darse cuenta de que viven en una burbuja y que tienen a un presidente que a los ojos del mundo es un payaso. Ellos se creen los mejores en todo, ahora tienen al presidente más ridículo y más payaso del mundo", aseguraba en una entrevista con El País.