¿Has escuchado ya 'Bad Things' de Camila Cabello con Machine Gun Kelly?

Todo el mundo está pendiente de Camila Cabello con el giro de 180 grados que ha tomado su carrera tras abandonar el grupo Fifth Harmony, pero hace dos meses la cantante ya colaboraba en solitario junto al rapero Machine Gun Kelly.

La canción se llama Bad Things y, a pesar de haber sido nombrada por la revista Time una de las peores canciones de 2016, tiene un ritmo de lo más pegadizo donde Camila demuestra que está preparada para volar sola.

¿Pero quién es Machine Gun Kelly, el rapero que canta con la ex Fifth Harmony? Se trata de un joven estadounidense de 26 años que lleva desde 2007 dedicándose al rap. Y no le va nada mal. Con dos álbumes a sus espaldas Richard Colson Baker (nombre real del cantante) está labrándose un hueco en el mundo del rap.

La colaboración con Camilla Cabello fue una elección del rapero junto a al productor de Bad Things, The Futuristic, que andaban buscando una voz real (que no fuese producto del Auto-Tune). No tardaron en elegir a la cantante, ¡y parece que ha sido una muy buena elección!