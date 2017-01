De los diferentes looks de Katy Perry el último... ¡no es el que más nos gusta!

No sabemos si habrá probado el pelo que brilla con luces de neón pero lo que está claro es que Katy Perry no tiene problemas a la hora de ponerse a jugar con su pelo. Lo ha llevado largo, corto, con flequillo, sin él, negro, amarillo, rosa, azul, verde… con ondas, liso, suelto, recogido…

Como podemos comprobar en esta galería, se lo hemos visto de mil colores pero, el último que ha escogido no acaba de convencernos y menos para estrenarlo en la fiesta de cumpleaños de su chico, Orlando Bloom, que ya ha llegado a los 40.

Media melena naranja con las raíces rubias platino (ahora van a juego). Si a eso le unimos que iba sin maquillar y sin lentillas…el look, no era el más favorecedor que ha lucido. Está claro que está segura del amor que su chico siente por ella y no duda de que pese a aparecer con este look en su cumple, va a seguir queriéndola igual. Además, con lo rápido que cambia su pelo, no tardaremos en verla de nuevo cambiada.

Perry no escatimó en gastos para que Bloom tuviera un día especial. Al actor, el regalo que más le gusto fue la visita de su madre, Sonia Copeland, que voló desde Londres a Palm Spring para estar con su hijo y la artífice de este encuentro fue la cantante.

best gift ever surprise visit from me mum 🎈 Una foto publicada por orlandobloom (@orlandobloom) el 14 de Ene de 2017 a la(s) 7:41 PST

Ahí no quedaron las sorpresas porque hubo regalo. Parece que lo de viajar es una constante para ella. Si a su ex marido, Russell Brand le obsequió con un viaje al espacio, a su nuevo novio le ha dado una lista de viajes y experiencias increíbles que podría disfrutar en familia a lo largo de todo el año.

La pareja ha demostrado tener una gran complicidad. No hay más que ver lo bien que se lo pasaban estas navidades en las que ambos acudían juntos a visitar niños más desfavorecidos o pasaban las fiestas juntos perdiendo a los mismos juegos. ¿Habrá compromiso en este 2017?