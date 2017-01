¿Quién es la buenorra por la que Luis Fonsi suspira en 'Despacito'?

No hace ni una semana que salió el nuevo tema de Luis Fonsi con Daddy Yankee, Despacito, y son pocos los que se han podido resistir a cantar su pegadizo estribillo. Además, aquellos que han podido disfrutar del vídeo musical del tema, seguro que no solo se han quedado con la melodía de Despacito, también se habrán quedado prendados de la chica que lo protagoniza. ¡Y no es para menos!

Pero, ¿quién es la chica por la que suspira Luis Fonsi en su nuevo vídeo? ¡Apunta bien su nombre porque es complicado! Se llama Zuleyka Rivera y no es que sea una guapa común, es una belleza con título oficial: ni más ni menos que el de Miss Universo 2006.

Zuleyka no es solo una cara bonita, es modelo, actriz y empresaria. ¡Y con tan solo 29 años! Además cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram, siendo una figura muy popular en Puerto Rico.

Como actriz Zuleyka ha participado en varias telenovelas siempre con el papel de antagonista. Eso solo hace que nos guste más. ¡Porque todos sabemos que el mejor personaje de una telenovela es la mala!