Otro misterio de Los Simpson resuelto

Te sabes sus mejores gags de memoria, no te pierdes un episodio en la tele ni aunque los hayas visto mil veces y usas los gif sin parar en Twitter para ilustrar tu estado de ánimo (y no te pintas de color amarillo por el qué diran). Eres un verdadero fanático de Los Simpson. La buena noticia es que no estás solo porque millones de personas en todo el mundo siguen desentrañando los detalles más misteriosos que sigue manteniendo la serie de animación de Fox. Porque ¿alguna vez te has planteado saber qué coche conduce Homer Simpson desde hace casi tres décadas? Pues hay quien sí lo ha hecho y ha buscado las similitudes entre el coche de Homer y los reales.

No, pero no 'El Homer',aquel monstruoso coche que creó junto a su hermano Herb Powell (el tito Herbito para Bart), sino el que sale conduciendo en cada episodio para llegar a toda velocidad a casa al más puro estilo Pedro Picapiedra.

Pues en el episodio 11 de la temporada 28, Pork and Burns, los creadores de Los Simpson ha desvelado que el coche que Homer Simpson lleva conduciendo durante años por Springfield, Capital City y que casi le embargan en el World Trade Center de Nueva York es ni más ni menos que un Plymouth Junkerolla de 1986.