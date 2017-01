Leiva y Macarena García comienzan el año de una manera envidiable

Los rockeros en nuestro país son, por lo general, muy discretos en sus relaciones personales. Un claro ejemplo es Leiva que nunca ha aireado sus noviazgos. Sí, hemos sabido que mantuvo una relación con Michelle Jenner y que, ahora, comparte vida con Macarena García desde hace dos años. Aunque no esconden su amor, tampoco lo exhiben. Eso sí, no han podido resistirse a compartir fotos de su último viaje.

Estos días hemos hablado de Dulceida o Dafne Fernández que han comenzado el año fuera de nuestro país. Pues bien, a la lista tenemos que añadir a Leiva y su chica que han decidido pasar unos días en Nueva York. Además, con la buena suerte de haber podido disfrutar de un tiempo soleado mientras nosotros vivimos bajo la amenaza de una oleada de frío que no acaba de llegar como se anuncia.

Oh, sunny NY.. Cómo me gustas! ❤️ Una foto publicada por Macarena García (@macarenagarciaoficial) el 14 de Ene de 2017 a la(s) 5:03 PST

La pareja parece haber encontrado la estabilidad en el tiempo que llevan juntos y la actriz se ha convertido en la musa del músico que ya explicó a Bekia cuando publicó su último álbum que, “Maca es mi compañera y realmente me ha dado muchas canciones y creo que tiene mucho que ver en este disco. Si no se hubiera cruzado conmigo, Monstruos sería de otra manera. Aparte de que tenga más o menos que ver, me parece que este disco es para ella, y hasta ahí puedo leer”.

Brooklyn. NYC. Una foto publicada por Leiva (@leivaoficial_) el 15 de Ene de 2017 a la(s) 9:42 PST

Bonitas palabras que vienen a confirmar lo que ya imaginábamos, que ambos se encuentran a gusto juntos y que comparten pasiones más allá de la creatividad como es Nueva York, una ciudad que los tiene enamorados. Eso sí, de momento siguen fieles a su discreción y no han publicado ninguna foto en la que aparezcan juntos. Esas, suponemos que las reservan para su álbum privado.

Good morning New York! 🙋🏻 Una foto publicada por Macarena García (@macarenagarciaoficial) el 15 de Ene de 2017 a la(s) 6:35 PST

Ahora, ya de vuelta y pese al jet lag, toca regresar al trabajo, él con su gira que le llevará por España presentando Monstruos y ella a seguir recogiendo los frutos de Villaviciosa de al lado.