5 temazos de Major Lazer antes de que fueran ultra famosos

Peace is the mission supuso un antes y un después en la carrera de Major Lazer, pero el trío compuesto por Diplo, Walshy Fire y Jillionaire se dispone a batir un nuevo récord este 2017 con el lanzamiento de su nuevo material. Nos referimos a su disco Music Is the Weapon, cuyo lanzamiento está previsto para inicios de este año y en el que aparecerán artistas como Nicki Minaj, PARTYNEXTDOOR, Camila Cabello, SIA, Kyla, The Weeknd, Travis Scott, Gwen Stefani, Selah Sue, Usher, Sam Hunt, Tove Lo, Tinashe, Iggy Azalea, Ariana Grande, Justin Bieber, MØ y más.

Sin embargo, Major Lazer ya hacían cosas muy guays antes de facturar hits como Lean On o su prole de temas junto a Justin Bieber. Hablamos de la primera etapa de la formación, de 2009 a 2013, un momento en el rompían las pistas de baile más underground con temas como Bubble Butt o Come On To Me. Hoy queremos hacer memoria y rescatar estos 5 temas 'crema' de Major Lazer antes de ser mundialmente famosos.

Come On To Me FT. Sean Paul. Temazo incluido en su álbum de 2013 Free The Universe. Es uno de los más conocidos del trío antes de petarlo tanto con Peace is the mission.

Bubble Butt FT. Bruno Mars, 2 Chainz, Tyga & Mystic. El tema estaba también incluido en su disco Free The Universe y contó con un videoclip tremendamente controvertido y fantasioso en el que a sus protagonistas femeninas se les hinchaba el trasero para hacer twerk.

Scare Me ft. Peaches y Timberlee. Una de las canciones más divertidas incluidas en Free The Universe. Interpretada por la cantante de electroclash Peaches y por la artista jamaicana Timberlee. ¡Una bomba!

Hold The Line FT. Mr. Lexx y Santigold. Es el tema que abre el primer LP de Major Lazer, Guns Don't Kill People... Lazers Do (2009)

Pon De Floor - FT. Vybz Kartel y Afrojack. Una canción brutal presidida por el sampler que usaría más tarde la mismísima Beyoncé en Run the world (Girls).