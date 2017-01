¿Murió George Michael de sobredosis?

Cuando aún no hemos terminado de recuperarnos del palo que supuso conocer la muerte de George Michael el día de Navidad, la prensa británica ha sacado a la luz unas declaraciones de Andros Georgiou, el primo del músico, en las que ha especulado sobre la posible causa de la muerte del solista. Siempre según esta fuente (el programa de Victoria Derbyshire en la BBC), el ex Wham habría muerto de sobredosis.

"Las drogas duras habían vuelto a su vida y la cocaína era su favorita. Creo que tomó demasiado de algo mezclado con antidepresivos, otras drogas que tomaba y con alcohol. Y su corazón dejó de latir" asegura el mencionado Andros Georgiou. Las palabras del primo del cantante han caído como un mazazo entre su entorno y su legión de seguidores que creían rehabilitado al británico de su adicción a las drogas que marcaron su carrera a finales de los 90 y comienzos del siglo XXI.

La teoría de Andros Georgiou de momento no ha sido desmentida por nadie e incluso encuentra un cierto apoyo en que la primera autopsia no ha sido concluyente a la hora de asegurar la causa real de la muerte de George Michael más allá del oficial 'paro cardíaco'. De hecho la policía calificó su fallecimiento como "inexplicable" pero no como "sospechoso".

Durante los primeros días tras su muerte también surgieron fuertes rumores sobre que la posible causa de la muerte hubiera sido el suicidio pero todos los informes policiales descartan esta posibilidad pese a que la salud mental del intérprete no era la mejor, según ha asegurado su entorno.