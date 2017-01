Lazarus, un gran descubrimiento

Así de claro. Un servidor no tiene tiempo para "leerlo todo" y, además, no siempre lee uno lo que querría. Lazarus ha sido uno de esos tebeos que ha pasado inadvertido a mi radar; he llegado tarde, sí... Mea culpa!

Pero más vale tarde que nunca y estoy seguro de que, como yo, alguno de vosotros tendrá despistado el catálogo de "Image", la tercera potencial de comics americana.

Lazarus pone su historia en un contexto poco habitual. Un futuro relativamente cercano en el que el mundo ya no está dividido por la política y la geografía; sino por las familias, que son las únicas que tienen dinero y, por ende, "poder".

Cada familia tiene su propio Lazarus, un solo individuo que ha sido mejorado tecnológicamente y entrenado para ser el mensajero y brazo ejecutor de la familia. De ese modo los 'papis' pueden dirigir sus países, firmar acuerdos o desatar guerras desde la comodidad que da la silla de sus despachos.

Lazarus cuenta la historia de Forever, el Lazarus de la familia Carlyle y es una historia que, al menos hasta donde yo he podido llegar, merece la pena leer.

Greg Rucka es uno de los mejores guionistas de este negocio; entre sus obras más conocidas tenéis "Gotham Central", la serie policiaca ambientada en la ciudad de Batman que le valió uno de los cuatro premios Eisner que tiene en su vitrina (digo yo que los tendrá en una vitrina...), entre otros...

Los lápices (y tintas) de Michael Lark ponen la imagen a este guion de película, compañero de viaje de Rucka en Gotham Central y responsable de las viñetas de Batman: Nine Lives, una de las mejores historias "noir" (la mejor, va...) del caballero oscuro.

Con tanto "Marvel" y "DC" en el mercado, es fácil que grandes historias acaben sepultadas en las tiendas de cómics, pero para eso me tenéis aquí leyendo... para que, más tarde que temprano, acaben llamando vuestra atención.

Lazarus es la mejor serie que he leído en 2017, ya, ¡qué fácil! Pero también sería una de las mejores de 2016 si la hubiera leído a tiempo.