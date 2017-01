¡The Weeknd podría asaltar la lista con su nuevo single con Daft Punk!

Este 2017 ha empezado fuerte en cuanto a novedades y entradas en lista, así que no es extraño que las cosas se calmen después de un par de semanas frenéticas. De cara a este sábado solo una canción parte como candidata. Es el nuevo single de ese binomio triunfador formado por The Weeknd y Daft Punk: I feel it coming.

Se trata del segundo de los temas del último disco del canadiense (Starboy) en los que ha metido mano el dúo francés de pop electrónico. Curiosamente, el primero (Starboy, que fue número 1 de LOS40 dos semanas en diciembre) es el encargado de abrir el álbum y I feel it coming el de cerrarlo. (El disco cuenta además con colaboraciones de Lana del Rey, el ubicuo Kendrick Lamar y Future.) Aunque el peso del sonido de Daft Punk es incluso mayor que en Starboy, este nuevo sencillo arranca con unos giros muy a lo Michael Jackson por parte de The Weeknd.

Aunque algunos pudieron pensar que el éxito de este cantante y compositor iba a ser fugaz, lo cierto es que ha sabido evolucionar no solo cortándose sus características rastas sino apostando por un sonido elegante, sofisticado y apto para todos los oídos. Algunos críticos han escrito que I feel it coming es una especie de versión ralentizada de Get lucky, el exitazo de Daft Punk junto a Pharrell Williams.

Abel Tesfaye (nombre real de The Weeknd) también está de actualidad por motivos extramusicales: sus fotos con Selena Gomez, en las que ambos aparecen en actitud muy cariñosa, han disparado las especulaciones sobre un nuevo romance en el pop.

La etiqueta que debes usar para apoyar este tema es #MiVoto40TheWeeknd. Si lograra entrar en lista podría hacer doblete, ya que Starboy a día de hoy sigue con nosotros (y en el top 10). ¡El sábado conoceremos el desenlace de su candidatura!