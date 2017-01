18 razones que nos hacen pensar que Taylor Swift se equivocó al dejar a Calvin Harris

Instagram

#18. SIN COMPLEJOS

Hay que reconocerlo, Calvin Harris no siempre ha sido el chico guapo que es ahora. De hecho, pocos se hubieran girado al verlo pasar cuando era un adolescente. Pero él no se avergüenza de su pasado y por eso no tiene problemas en publicar fotos como esta. Sin completos, como debe ser.