Maggie Rogers, la chica que emocionó a Pharrell Williams

En el primer mes de 2017 el mundo de la música se empeña en buscar a las grandes promesas musicales del resto del año. Uno de los nombres más repetidos de las últimas semanas en estas quinielas es el de Maggie Rogers, una chica de 22 años que entró por la puerta grande gracias a la magia de Internet.

En febrero de 2016 la chica sólo era una estudiante del Instituto de Música Clive Davis de la Universidad de Nueva York. Un día el productor y cantante Pharrell Williams ofreció una masterclass en la que además analizaría el trabajo de algunos estudiantes, Maggie entre ellos. Aquella sesión, que se grabó en vídeo y fue subida a YouTube en junio, se hizo viral -con casi 2 millones de reproducciones- por el momento en el que Pharrell casi llora de la emoción escuchando "Alaska" una de las canciones de Maggie.

Así fue el primer encuentro entre Pharrell y Maggie.

"Nunca había escuchado nada así. Esto es como droga para mí. Has creado algo único", dijo el cantante de "Happy" a Maggie, que luego reconoció que "Alaska" era la única canción que tenía en ese momento, y que la había compuesto y grabado en apenas un día. Rogers llevaba tiempo intentándolo en la música, incluso tenía dos discos de folk en la plataforma Bandcamp, pero asegura que durante un viaje a Francia se enamoró de la música electrónica.

"Alaska" el primer gran éxito de Maggie Rogers.

"Alaska", su primer éxito, es una mezcla de ambos géneros y el primer paso de su estrellato. Sólo con esta canción, que ya tiene más de 24 millones de reproducciones en streaming, ha sido incluida en las listas de futuras promesas de la música para la BBC británica, la plataforma musical VEVO, la NPR estadounidense, la revista New Yorker y el servicio de streaming Pandora.

A estas alturas Maggie ya ha fichado por Mick Management, que también representa a otras figuras del indie estadounidense como Sharon Van Etten, Ray Lamontagne, Hamilton Leithauser o Real Estate. La cantante ya tiene su primera gira por Estados Unidos y Europa; y por supuesto ya tiene un sello, Universal Music, que ya ha publicado otras canciones deliciosas y evocadoras como "Dog Years" o "On+Off".

"Dog Years", el segundo sencillo de Maggie Rogers.

El primer trabajo oficial de Maggie Roggers será un EP, Now That The Light Is Fading, que incluirá estas tres primeras canciones y otras dos nuevas. Sale el 17 de febrero y definitivamente será la continuación de una historia maravillosa.