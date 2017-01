Cristina Pedroche y Lorena Gómez presumen de vestido… ¡y es el mismo!

No hay nada peor que ponerte un vestidazo y salir con él para comprobar que otra lleva el mismo… es inevitable quedarse planchada. No sabemos si eso es lo que les ha ocurrido a Lorena Gómez y Cristina Pedroche pero ya es casualidad que eligieran el mismo modelito y que decidieran hacerlo público el mismo día a la misma hora. Y ambas para lucirlo en televisión.

Allá por el mes de septiembre Pedroche ya nos decía que tenía un vestidazo que estaba deseando lucir en una ocasión especial. Desde entonces lo tenía guardado, ni siquiera las campanadas le hicieron sacarlo del armario. Para esa ocasión eligió uno con más trasparencias del que todavía no hemos podido olvidarnos.

Pero todo llega y ayer decidió que había llegado el momento. “Hoy por fin podréis ver que me lo puse en Tú sí que sí ¡Es que hoy es un programa muy especial, con muchísimo talento”, escribía en su Instagram.

Claro que poco podía imaginarse que sólo unos minutos antes, otra televisiva, Lorena Gomez, concursante de Tu cara me suena y ex triunfita, también alababa las cualidades del mismo vestido de House of CB que lució en una gala del concurso de imitadores.

En un caso como este, las comparaciones son inevitables y el debate sobre a quién le queda mejor ya está sobre la mesa. ¿Y a ti? ¿Quién crees que es mejor embajadora del modelito en cuestión?