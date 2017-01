Amy McDonald se niega a que solo la recordemos por su gran hit de hace una década

Amy MacDonald está de vuelta. Tras convertirse a finales de la década anterior en uno de los fenómenos musicales del momento gracias, principalmente, a un hit (This is the life) y a una voz trágica y poderosa que algunos equipararon a la de Dolores O'Riordan, Amy siguió lanzando discos (dos más) que alcanzaron poca repercusión. Así hasta 2012. Después, el silencio.

Pero la artista escocesa, que hoy tiene 29 años, no está dispuesta a poner punto y aparte a su carrera musical. La joven acaba de anunciar su cuarto álbum de estudio, Under Stars, que saldrá a la venta el próximo 17 de febrero. Además, ofrece ya un aperitivo de lo que contendrá: se trata del single Dream on, una dosis de rock positivo con el que la cantante tratará de volver a poner su nombre en las listas de la actualidad musical.

"He tocado este verano en festivales en Francia, Alemania y Suiza e incluimos unos temas nuevos para ver cómo funcionaban. En el momento de Dream On, la gente cantaba y bailaba, que es todo lo contrario a lo que suele ocurrir cuando tocas nuevos temas en directo. es una canción motivadora, positiva", ha explicado la propia Amy sobre la elección de ese track como single.

En cuanto al resto del álbum ha explicado que es fruto de un largo proceso: "He tardado dos años y medio en hacerlo, es el que más me ha costado de todos mis discos". Sin embargo, asegura que ha merecido la pena: "Me siento muy orgullosa de las canciones y muy satisfecha con el disco. Creo que tiene momentos increíbles y contiene algunos de mis mejores trabajos hasta el momento".

Ahora solo queda por ver si el público también opina lo mismo. Por ahora, ya puedes disfrutar soñando con Dream On.