Resident Evil 7 Biohazard te va a atrapar

"La mejor manera de experimentar el terror es no saber lo que te espera". Ese puede ser el mejor resumen que los creadores de Resident Evil 7 Biohazard nos dieron durante la presentación en Madrid del juego. El director Masachika Kawata y el productor Koshi Nakanishi fueron los encargados de meternos el miedo en el cuerpo en un evento junto a PlayStation VR cuyo resultado fue realmente aterrador.

Porque el claim de que esta nueva entrega de la saga ha vuelto a los orígenes de la franquicia se cumple a rajatabla. Dejamos de lado la acción y los disparos que acapararon el protagonismo de anteriores capítulos y nos metemos de lleno en un survival horror de los de toda la vida. No falta acción pero no es tan relevante como la precaución a la hora de explorar los tétricos escenarios de la mansión de los Baker y la resolución de los puzzles que nos permitirá avanzar en la historia.

Resident Evil 7 Biohazard tendrá una campaña de 10 horas de duración en modo normal

Una trama que arranca justo tras los hechos vividos en Resident Evil 6. Ethan luchará por rescatar a su esposa de esta familia que huele a terror sureño de Estados Unidos y que se ha convertido en unos monstruos despiadados capaz de convertir nuestro temor en terror genuino. A ello ayuda la vista en primera persona que los creadores del juego han adaptado a la perfección para la realidad virtual de PlayStation consiguiendo una experiencia de lo más inmersiva (y si no que se lo pregunten a nuestra compañera Cristina Boscá o a nuestro cámara Miguel Campos).

Parte del movimiento se ejecuta con los sticks analógicos pero mover la cabeza para descubrir los escenarios del juego nos mete de lleno en la cocina o en el salón de estas bestias que se hacen llamar los Baker. Y si no, probad a jugarlo de noche con las gafas PS VR y unos buenos auriculares. Seguro que sois muy valientes hasta que llegue el 24 de enero pero ¿y después?

Tres niveles de dificultad: Casual, Normal y Casa de Locos

Tomando como punto de partida proyectos y juegos tan inspiradores como P.T., Amnesia The Dark Descent o el original Resident Evil (cuyo nombre en Japón fue Biohazard, el homenaje no puede ser más claro), RE7 Biohazard ofrecerá este modo de realidad virtual sólo para jugadores de PlayStation pero sus creadores, Kawata y Nakanishi, aclaran que "no es mejor que el modo clásico, simplemente es una experiencia distinta. Resident Evil 7 puede disfrutarse en solitario o en grupo. Depende de cada jugador".

Para ayudar a mantener la intriga sobre el juego, sus creadores han intentado no mostrar demasiado gameplay del juego y la demo que pudimos probar nos dejó con ganas de (mucho) más. Pero ya circulan por la red artículos que destripan los momentos más 'acongojantes' de este título que nos ofrecerá una campaña de aproximadamente 10 horas de duración en su modo normal. Porque Resident Evil 7 Biohazard nos permitirá usar tres diferentes dificultades de juego: Casual, Normal y Casa de Locos. ¿Qué cambia? La posibilidad de recuperar tu salud, de guardar la partida y la ferocidad e inteligencia de tus enemigos.

Queda menos de una semana para que volvamos a pasar miedo del de verdad. Resident Evil 7 Biohazard te va a atrapar el próximo 24 de enero en PC, Xbox One y PlayStation 4.