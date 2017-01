Lo mejor de los People Choice Awards, en fotos

Fifth Harmony, Justin Timberlake y Blake Shelton fueron dos de los grandes ganadores de una de las noches más esperadas dentro de la industria del cine, la televisión y la música estadounidense. Porque sólo durante la ceremonia de entrega de los People's Choice Awards de la CBS se congregan bajo un mismo techo estrellas de talla mundial de estos sectores que encandilan a millones de personas. Y eso fue lo que sucedió durante la pasada noche del 18 de enero en Los ángeles (California, EE UU).

Dwayne Johnson, Jennifer Lopez, Kevin Hart, Fifth Harmony, Blake Lively, Tom Hanks, Justin Timberlake, The Rock, Gwen Stefani, Jada Pinkett Smith, Jordana Brewster, Camila Luddington, Sofía Vergara, Robert Downey Jr, el reparto de The Big Bang Theory y de Madres Forzosas fueron algunos de los grandes protagonistas de una noche memorable que nos ha dejado grandes momentos. Aquí podéis consultar la lista completa de ganadores de los People's Choice Awards 2017.

Como por ejemplo el debut sobre el escenario de Fifth Harmony como cuarteto tras la marcha de Camila Cabello. La girlband ofreció una espectacular actuación de su canción más emblemática hasta la fecha: Work from home. Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane y Lauren Jauregui demostraron estar en plena forma y listas para presentar su tercer álbum de estudio durante este 2017. Y eso también se tradujo en estas votaciones populares que las han encumbrado como el grupo favorito de los estadounidenses por segundo año consecutivo.

Jennifer Lopez y Sofía Vergara fueron las grandes protagonistas de la alfombra roja con sus espectaculares y ceñidos diseños y ambas subieron al escenario a recoger un galardón. ¡Mira las mejores imágenes de los People's Choice Awards 2017!