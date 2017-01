Los 10 temas que Bisbal no eludió hablar con Bertín

La casa de Bertín Osborne parece tener un aire especial que hace que sus invitados se sientan relajados y con la confianza suficiente para hablar de temas que, normalmente, rehúsan tocar. David Bisbal llegó en bici dejando claro que la vida sana forma parte de su vida. También la buena alimentación, sobre todo si tiene que ver con la cocina casera. Con la receta de su madre anotada en un papel se atrevió a hacer un arroz.

Aunque le contó a Bertín que cuando era niño se presentó al casting de Lluvia de estrellas (que él presentaba), y fue rechazado, la sintonía entre ellos resultó evidente. Entre confidencias, imitaciones y la cocina, pasaron un rato muy agradable del que hemos querido destacar 10 temas clave.

#LA ORQUESTA. La música llegó a su vida por casualidad porque él, en realidad, estaba estudiando para ser guarda forestal. Un día la mujer del director de una orquesta le escuchó y le propuso hacer unas pruebas para entrar en Expresiones. “Fui a la prueba como si fuera un karaoke y me cogieron”. El único escollo fue su madre, “ella tuvo una conversación con Pepe, el director de la orquesta porque no le gustaba que trabajara en la música. Cuando me vio cantar cambió de opinión”.

#SUS RIZOS. Habló mucho de su infancia y se emocionó viendo un vídeo de sus primeros años de vida. Reconoce que es feliz y que sus rizos ya daban guerra por aquel entonces, sobre todo a su madre. “Siempre que me veía uno me lo peinaba hasta alisarlo, siempre fui al colegio con la raya al lado”, contó. Poco podía imaginarse por aquel entonces que acabarían convirtiéndose en una seña de identidad.

#MÓNICA NARANJO. Hay muchas cosas que recuerda de la Academia de OT pero se le quedó muy grabado un consejo que le dio Mónica Naranjo: “Nos dijo que buscáramos un buen abogado al salir y a algunos se nos quedó bien grabado”.

#CHENOA: No rehusó hablar de su ex de la que alguno todavía guarda la remota esperanza de que vuelva a formar parte de su vida en un futuro. “La sintonía y el cariño me unió a Laura. Cuando acabó el programa la relación se reforzó mucho. Nos necesitábamos, necesitábamos alguien que te comprendiera y con la que poder compartir tus cosas artísticas. De repente, el trabajo empezó a crecer y nos apoyábamos mutuamente”, explicó. Desde luego dejó entrever que había de todo menos amor.

#SU HERMANO. David es muy familiar y su hermano siempre ha tenido un peso muy grande en su vida. “Cuando salí de la Academia sólo sabía cantar y subirme al escenario, no sabía nada de la industria musical”, explicó, “suerte que tuve siempre a mi lado a mi hermano José María que siempre ha trabajado conmigo y me ha aconsejado”.

#REENCUENTRO OT1: Aunque lo que más trascendió fue el tema de la cobra o no cobra, el reencuentro fue mucho más. “Era muy necesario hacerlo, fue algo bonito que unió a mucha gente”, aseguró. “Puedo decir que todos los concursantes están felices con lo que hoy día marca su vida”, se atrevió a decir, “todos trabajan en el mundo de la música aunque Bustamante, Rosa y Chenoa sean los que tengan carreras más públicas”. ¿Alguno se habrá sentido injustamente excluido?

#ROSANNA ZANETTI: El cantante parece haber encontrado la estabilidad emocional con su chica, la modelo venezolana que se lleva muy bien con su suegra. La madre de David aseguró que “ha visto cosas en ella que ha visto en otras”. Aunque al almeriense no le gusta hablar de su vida privada sí dejó claro que “no llevamos mucho tiempo pero sí lo necesario para saber que es una maravilla de persona. Es mi versión en femenina, por eso nos entendemos muy bien”. Lo de pasar por el altar es otra historia, “el pacto de amor que tenemos es: tú cuídame a mí que yo te cuido a ti”.

#MÁS HIJOS: “Yo soy muy niñero, claro que me gustaría tener más hijos”, aseguró cuando entraron en el tema de la paternidad. Dejó claro que le gustaría “ayudar a aumentar la natalidad”. Pero, de momento, tiene a su hija Ella por la que siente adoración, “estoy en un momento muy feliz”, sentenció.

#JUBILACIÓN. Como todos los mortales, David piensa en jubilación, aunque todavía está muy lejana. Dentro de 30 años le gustaría verse con la “lucidez suficiente para considerar: ‘no estoy dando con mi voz todo lo que puedo dar’ y retirarme”.

#SER RECORDADO. A un artista le gusta dejar huella y dejar un legado. David tiene claro cómo le gustaría que le recordasen cuando ya no esté, “como alguien que siempre ha trabajado para estar en la actualidad musical”, aseguró, “a mí me gustan las raíces, pero siempre hay que seguir la actualidad. Alternando muy bien lo que es la música más convencional con la música que es más para uno mismo, como el proyecto que hice en el Teatro Real, que te hacen crecer como artista”.

Pero no todo se queda en lo profesional porque como de verdad le gustaría ser recordado es como “una buena persona, alguien que supo mantener la esencia de sus padres”.