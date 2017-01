Scott Easwood se salta la ley, ¿qué pensará su padre?

Las autoridades están encantadas con las redes sociales. La imprudencia a la hora de compartir imágenes hace que muchos delincuentes acaben entre rejas. Es el mal del siglo XXI: hacemos algo y lo compartimos en nuestros perfiles sin calibrar las consecuencias.

Eso es lo que ha hecho Scott Eastwood y aún no sabemos si sus últimas imágenes acabarán metiéndole en un buen lío. Y eso que parecía el niño bueno de Hollywood. Parecía que tener como padre a Clint Eastwood (el sargento de hierro) le había impedido pensar en saltarse la ley. Claro que en su descarga, habría que decir que no era consciente de que lo que hacía era ilegal. No tendría sentido que de haberlo sabido lo hubiera compartido para que todo el mundo lo viera.

Pero vamos a explicar la historia desde el principio. El nuevo galán de Hollywood estaba en Australia siguiendo los pasos de su padre, es decir, grabando una película, Pacific Rim. Entre rodaje y rodaje tuvo un tiempo de descanso y decidió aprovecharlo con unos cuantos amigos.

Se fueron de excursión a las Cataratas Wattamolle en el Royal National Park. Y claro, estando en las Antípodas, no sufren la ola de frío que nos hace tiritar estos días. En Australia aprieta el calor y por eso no dudaron en lucir bañador y tirarse al agua desde el acantilado. Algo, aparentemente inocente de no ser porque está prohibido.

Eastwood decidió inmortalizar su gran salto y con cámara en mano se tiró al agua con ella para que no nos perdiéramos ningún detalle. Claro que lo hemos visto nosotros, otros tantos cientos de miles de personas y, puede que también las autoridades australianas que no sabemos si tomarán medidas aunque sea para dar ejemplo.

Tenían que haberse conformado con bañarse en las piscinas naturales que disfrutaron más tarde y que ayudaron a que, como él mismo aseguró en Instagram, tuvieron un día perfecto.