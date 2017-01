Empecemos por el principio. Crudo (Julia Ducournau, 2016) se presentó después de verano en el Festival de Toronto. El largometraje francés no engañaba a nadie, era una película de terror psicológico con tintes (o tintazos) del gore más bestia. El pase en aquel festival se saldó con algunos espectadores atendidos por desmayo. Las imágenes eran tan impactantes que no pudieron soportarlo, como informó entonces The Hollywood Reporter.

¿Estrategia de márketing o realidad? Universal ha adquirido los derechos de distribución del film en España y ya ha liberado el primer tráiler de una película que, al menos estéticamente, promete. La historia de la misma gira en torno a su protagonista, Justine, una chica vegana y de familia animalista que ingresará junto a su hermano en la mejor escuela de veterinaria de Francia.

Obligada por sus compañeros Justine empezará a ingerir carne en la facultad y eso despertará unos instintos que la joven tenía dormidos. Instintos caníbales que la llevarán a hacer cualquier cosa para conseguir su dosis de 'alimento'. Y eso es todo lo que sabemos hasta la fecha de esta película que llegará a los cines el 17 de marzo.

Crudo, ¿la película más desagradable del año?.

Hasta entonces habrá que seguir especulando con si es de verdad la película más impactante que jamás se ha emitido en un cine. Esta frase acompaña estrenos cada dos por tres, levanta expectativas sin parar y termina defraudando a los seguidores de los géneros fílmicos más extremos.