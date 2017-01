Clean Bandit, Ed Sheeran, Rag‘n’Bone Man: ¡solo uno vencerá este sábado!

Te proponemos el mejor plan para pasar el sábado por la mañana calentito: escuchar Del 40 al 1 Coca-Cola. La lista más legendaria y vibrante de la radio musical, cuatro horas electrizantes en las que no dejan de pasar cosas, canciones que puedes disfrutar enteras, un ambientazo en el estudio que puedes seguir por streaming de vídeo en directo… ¡Ingredientes de sobra para mitigar esta ola de frío!

La cabeza de la lista está que echa humo, además. Tenemos en lo alto —dos semanas consecutivas— al trío de pop electrónico Clean Bandit, con Anne-Marie y Sean Paul, y Rockabye. Juntos han hecho una canción redonda, un hitazo internacional, y no va a ser fácil derrocarlos. Pero lo van a intentar. Especialmente Rag‘n’Bone Man, el rey del hip hop-folk (también británico), que espera su momento en el #2 con Human; Shakira y Maluma, que puede que aún no hayan dicho su última palabra con Chantaje (#3); y Ed Sheeran que de golpe se plantó en el #4 con la impresionante Shape of you.

Stoopid little boy grin when I got my Platinum plaque in Switzerland today!!! Una foto publicada por Rag Bone Man (@ragnbonemanuk) el 9 de Dic de 2016 a la(s) 9:21 PST

En el capítulo de candidatos, solo una canción: I feel it coming, la nueva gema de The Weeknd feat Daft Punk. Podrían hacer doblete, ya que su anterior single, Starboy, sigue en la lista. Veremos si consiguen apoyos suficientes con #MiVoto40 para infiltrarse de nuevo entre las 40 mejores canciones del momento.

