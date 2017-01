J Balvin: “Ser gay no es una enfermedad y si lo fuera sería la diva del género”

Hace unos días hablábamos de los que aseguraban que J Balvin era homosexual apoyándose en un cruce de fotos en Instagram con Llane, el guapo cantante de un grupo llamado Piso21. Tras el revuelo mediático que se montó, ha querido salir a la luz y contestar a todos los que han especulado sobre su sexualidad.

“Respecto a las noticias que leí sobre que el @llanepiso21 es mi novio, la verdad, no es mi tipo”, reconocía en Instagram, “ser gay no es una enfermedad y si lo fuera sería la diva del género jejeje”. Por enésima vez el cantante ha tenido que desmentir su supuesta homosexualidad, “mi tipo es de mujer y las amo, razón por la cual sigo soltero”, sentenciaba.

Sígueme y te sigo @llanepiso21 jajajajaja Una foto publicada por J Balvin (@jbalvin) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 1:44 PST

No es la primera y seguramente no será la última vez que Balvin ha tenido que dejar claro que a él, lo que le van, son las mujeres. Pero, de momento, lo que ya no podemos dudar es que Llane no es más que un buen amigo con el que mantiene mucha complicidad.

De todas formas, parece que hay muchos interesados en hablar de los gustos del cantante, algo que está aprovechando para meterse en el bolsillo al público LGTBi que aplaude cada defensa que hace de su colectivo. “En la vida desde que no pases por encima de nadie se debe hacer lo que se quiere, sin máscaras, siendo REAL”, opinaba.

Parece que sus constantes cambios de look también son un motivo que da pie a especular sobre este tema. “Maluma sí es hombre de verdad no como otros con el pelo tinturado y las uñas pintadas”, escribía en su Instagram uno de sus seguidores. Para los que opinan como él también ha dedicado unas palabras. “Mis cambios de look no son más que una muestra de que busco mi felicidad y no la felicidad basada en la aceptación porque tarde o temprano hagas o no lo hagas a la final te van a criticar”, exponía en el mismo texto.

🌊👀🌊 Una foto publicada por J Balvin (@jbalvin) el 17 de Ene de 2017 a la(s) 6:44 PST

“Yo vibro en el amor así que los comentarios de odio no pegan conmigo, las críticas destructivas menos, ser mejor personas (aunque tengo miles de defectos) y hacer buena música es la tarea y el medio es motivar a que ustedes donde quieran que estén hagan lo que les de la gana sin pasar por encima de nadie”, continuaba.

Un alegato de libertad que terminó resumido en una sola frase: “La vida es muy corta para buscar aceptación”.