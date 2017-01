Frío y moda, ¡Challenge accepted!

Queridos amigos de toda España, la moda nos sigue poniendo nuevos retos y el de esta vez no es nada sencillo. Hemos combinado nuestra moda con los pantalones pitillo, los cuadros, las rayas pero este nuevo reto incluye un factor un tanto extremo y no es otro que el frío polar que se pasea durante estos días por la península. Y como nuestros consejos están muy ligados al mundo del textil, aquí te dejamos un descuento exclusivo del 10% en Pull&Bear para que la moda y el frío, dejen de estar reñidos.

Los abrigos marcan tendencia

La moda está en todas nuestra ropa aunque obviamente hay prendas que usamos de forma mucho más continuada como los pantalones, las camisas o camisetas o los jerséis. Pero también hay moda, y mucho, en nuestros gorros, guantes y bufandas o en los complementos que muchas mujeres utilizan, tales como bolsos, pendientes, collares o pulseras. Pero los abrigos en otoño-invierno también forman parte de nuestro look, por eso es importante escoger un abrigo adecuado a nuestro día a día, aunque con este frío tal vez haya que preguntar a los amigos de “Al filo de lo imposible” dónde compraron sus plumas cuando asaltaban el Everest.

Complementos, un arma perfecta

Los hemos mencionado anteriormente y no por casualidad. Los complementos para ellas, para ellos y para los más pequeños son una buena opción para lucir moda y de paso, achicar el frío. Gorros molones, de colores o con orejeras… ¡O los clásicos gorros rusos! Bufandas de la abuela, de marca, más o menos exóticas o de las que incorporan manoplas para guardar las manos, hay un montón de formas de lucir postureo y a la vez, taparnos del fresquito siberiano que azota España.

Aceptamos el reto

Y es que a los amantes de la moda no hay quién les frene, da igual el frío polar o el calor saharaui, toda oportunidad es buena para subir una foto al Instagram, un post en Facebook o twittear desde el interior de un coche en el que llevas encerrado 24 horas por las temperaturas extremas. Bromas a un lado, estamos seguros de que a vosotros no os frenará nada a la hora de combinar vuestros mejores abrigos, disfrutar de los gorros más divertidos o las manoplas más locas…A menos que seas uno de esos seres extraños que todavía se ven paseando en sudadera y pantalones cortos por nuestras ciudades. Por eso y como muchos dicen actualmente, no todos los héroes llevan capa.

Temporal… ¿Temporal?

Nos hemos puesto en contacto con los mejores meteorólogos del mundo, los de las televisiones, con la NASA, con los de las estaciones meteorológicas en el Polo Norte y en todas nos han confirmado, las buenas noticias…El temporal es temporal. Por lo que esperamos que en poquito tiempo puedas volver a lucir esos jerséis o sudaderas top que te trajeron los reyes Magos y que de momento están ocultas bajo capas y capas de abrigo, bufandas, guantes, plástico para forrar libros… ¡Toda ayuda es buena! Nos vemos cuando las temperaturas nos dejen